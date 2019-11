Boze klant slaat 14-jarige pizzabezorger

Een 14-jarige pizzabezorger gaat voorlopig niet meer aan het werk. Hij werd vrijdagavond toegetakeld door een klant die niet zou hebben betaald.

Siam, zoals de pizzabezorger heet, werkt voor een pizzaketen in Amersfoort. Vrijdagavond bezorgde hij een bestelling in zijn stad. Omdat de bestelling via de Thuisbezorgd was gedaan, ging de jongen er vanuit dat er al voor de pizza was betaald. Na de bezorging, kwam Siam erachter dat dit niet het geval was, vertelt hij aan AD Amersfoort.

Met zijn manager checkt hij of er inderdaad niet betaald is en dat blijkt het geval. Ze bellen de bestellers, maar er wordt niet opgenomen. Na zijn dienst gaat Siam terug om de verschuldigde 19 euro alsnog op te halen. Dat loopt al snel uit de hand.

Oplichter

Het moment dat het misgaat, hangt Siam met zijn moeder aan de telefoon. Ze hoort alles. Aan het AD vertelt Siam wat er gebeurt als hij aanbelt. „Ik vertelde wie ik was en wat ik kwam doen, maar ik hoorde een vrouwenstem roepen dat ze al had betaald en dat ik een oplichter was. De man deed de deur dicht. Ik bleef wachten, want ik dacht misschien gaat hij het geld halen en ineens gooit die man de deur open en zegt dat ik moet oprotten omdat ik een oplichter ben.’’

Dan loopt Siam weg en struikelt. Daarna volgen er klappen. Als de vrouw in de deuropening tegen de man zegt dat het genoeg is, houdt het op. De jongen kan wegkomen en belt opnieuw zijn moeder, die de politie belt. De Amersfoortse krant meldt dat Siam flink onder de kneuzingen en schaafwonden zit. Er is inmiddels aangifte gedaan. Het beschuldigde koppel wil niet reageren omdat het politieonderzoek nog loopt.