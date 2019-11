Black Friday wordt geassocieerd met misleiding

Er is een tweespalt tussen Nederlandse consumenten over Black Friday: er is een grote groep die Black Friday omarmt, maar er is ook een groep sceptici.

De vrijdag na Thanksgiving staat in Amerika al jarenlang bekend als dé dag waarop koopjesjager hun slag kunnen slaan. En de kortingskoorts rondom Black Friday is inmiddels overgewaaid naar ons land.

Acht op de tien Nederlanders houdt van deze Koopjesdag, blijkt uit onderzoek van Kieskeurig.nl. Van de groep mensen die vorig jaar iets tijdens Black Friday kocht, is twee derde van plan dit vrijdag weer te doen. Grote kortingen zijn de grootste trekpleister van het koopgebeuren. Maar kloppen die ‘spotprijzen’ wel?

Een steeds grotere groep Nederlanders denkt van niet, blijkt uit het onderzoek. Iets minder dan de helft van de respondenten gaf aan sceptisch te zijn over Black Friday, waarvan ongeveer een derde de feestdag vooral associeert met misleiding en gesjoemel met de prijzen.

‘Van-prijs’

Het betreft een klein percentage, maar er zijn inderdaad bedrijven die misleidend reclame voeren, zegt de Consumentenbond. Zo zijn er een aantal winkels die met ‘van-voorprijzen’ sjoemelen. Door het grote verschil, lijkt het alsof de koper een enorme korting krijgt, terwijl werd de producten voor de genoemde ‘van-prijs’ nooit over de toonbank zijn gegaan. Een ander misleidende vorm van korting is het hanteren van adviesprijzen in plaats van de werkelijke prijs. Op die manier lijkt de korting groter.

„Consumenten zijn niet dom. Als een aanbieding te goed lijkt, zien ze dat”, zegt marketingpsycholoog Maud Ebbink. „Ze gaan twijfelen aan de kwaliteit van het product of denken dat de korting geen echte korting is. Het gevoel dat iets niet klopt kan een trigger zijn om iets niet te kopen.”

Dat we gevoelig zijn voor kortingen, komt volgens de marketingpsycholoog omdat er bij een goede deal meer dopamine vrijkomt in je brein. „Het geeft mensen het gevoel dat ze goed werk hebben verricht door een betere prijs te krijgen voor het product dan anderen.”

Agressievere reclame

Hoewel de kortingen rondom Black Friday gunstig lijken, zijn ze gemiddeld niet anders dan de rest van het jaar, meldt de Consumentenbond. Je hoort er rondom Black Friday alleen meer over omdat er meer en agressiever reclame voor wordt gemaakt.

Wat een positief aspect is van de kortingshype, is dat bedrijven met elkaar gaan concurreren. Als de een de prijs omlaag gooit, volgt de rest. In sommige gevallen leidt dit wél tot aantrekkelijke prijzen.

Pinpas thuislaten

De Consumentenbond raadt koopjesjagers aan eerst de prijzen te vergelijken met andere winkels voordat je overgaat tot een koop. „Op die manier kom je erachter of de televisie die je wilt kopen wel écht in de uitverkoop is.”

Ook Ebbink heeft nog een aantal tips om je te wapenen tegen Black Friday. Het is volgens haar van essentieel belang dat je goed voorbereid op pad gaat. Dan word je niet overrompeld tijdens het shoppen. „Stel van tevoren op wat je wil kopen, aan welke eisen het moet voldoen, hoeveel je eraan uit wil geven en wat je budget is. Dan is de kans op impulsaankopen het kleinst.” Ook raadt ze Black Friday-fans aan om hun pinpas thuis te laten en een vooraf vastgesteld bedrag te pinnen. „Zo blijft shoppen met korting leuk.”