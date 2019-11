Bij 't Taphuys vind je drankjes voor twijfelkonten en snobs

Terwijl ik een biertje bestel – een apple imperial stout om precies te zijn – zie ik mijn geld bij het tappen wegtikken. Niet figuurlijk dit keer, maar letterlijk.

Bij ‘t Taphuys in Utrecht tap je namelijk zelf je bier uit één van de 68 kranen. Op het scherm zie je het tegoed van je kaart afgaan.

Afrekenen per centiliter

Afgelopen vrijdag opende ’t Taphuys haar deuren in hartje Utrecht, aan de Mariaplaats. Het is het derde filiaal voor de kroeg met een ruim assortiment aan speciaalbier en wijn, die je dus zelf moet tappen. Om dit te doen koop je een kaart bij de bar, waarmee je per centiliter afrekent.

Deborah (24) en Eefje (34) drinken recht naast de wijnafdeling een „heerlijke” chardonnay. „Het is fijn dat je kan proeven voordat je een heel glas neemt”, zegt Eefje. „Ook het zelf uitzoeken en inschenken is leuk, dat is toch een stukje extra beleving – echt iets nieuws in de stad”. Deborah is ook positief: „Ze hebben een ruim assortiment, dat ook nog eens elke paar weken ververst wordt. Dat nodigt uit om terug te komen.”

Naar lievelust tappen. / Jasper Heppener | Wildschieters.

'Zelf tappen is leuker'

Aan de andere kant van de zaak is een bedrijfsuitje neergestreken, dat vooral de biermogelijkheden verkent. Organisator Matthijs (28) vindt het ook fijn dat hij niet gelijk aan hele glazen vastzit – en er zo een eigen proeverijtje van maakt. „Het zelf tappen is leuker dan je bier op tafel gezet krijgen, het heeft iets interactiefs en houdt de mensen bezig”, zegt Matthijs, die een La Trappe Isid’or drinkt en een slok proeft van een zware stout van 13,5 procent die een collega heeft gekozen. „De keuze aan bier is groot, maar het concept gaf voor ons de doorslag hierheen te gaan.”

Een stukje beleving en een breed assortiment zijn de hoofdzaken waarop ’t Taphuys inzet, legt overkoepelend manager Bert Zumbrink uit. „Dat je hier zelf kunt tappen heeft meerwaarde, dat is zo uniek”, zegt Zumbrink. „Verder serveren we 68 bieren en 64 wijnen, dat is echt ruim."

/ Jasper Heppener | Wildschieters.

Rijk IPA-aanbod

Op de taps vinden we Heineken, Brand en breed aansprekende speciaalbieren als Affligem, La Chouffe en Wieckse Witte: „Sommige mensen willen graag drinken wat ze al kennen.” Maar de echte craft beer-snob komt ook aan zijn trekken. Zo is er vooral een rijk IPA-aanbod, vier donkere porters en stouts en zijn er een paar sour ales. Blonde en Belgische bieren zijn er ook genoeg en dicht bij de ingang hebben wat lokale brouwers (VandeStreek, De Kromme Haring, Oersoep, De Leckere) ieder een tap gekregen, waarvan ze zelf mogen bepalen wat ze erop aansluiten. Alcoholvrij-drinkers moeten het doen met één tap Heineken 0.0, al is bij de bar meer op fles te bestellen.

Bier en wijn schenk je dus in vanaf de 'tapwanden', twee muren met tientallen taps die bij binnenkomst in het oog springen. Minpunt daarbij is dat het bij drukte aardig schuifelen en duwen is door de mensenmassa, die zich door hetzelfde smalle gangetje achter de taps wring. „Het is fijn dat je in beweging blijft en het zelf tappen is leuk, maar je moet wel met iedereen tegelijk door een kleine ruimte heen”, zegt bezoeker Mark (33).

Sfeerbeeld. / Amber Meulenbroeks

Vaten in de kelder

Leuk concept, maar hoe onderhoud je dat allemaal? Zumbrink toont de verkoelde kelderruimte, waar alle vaten staan – met daarbovenop enkele pakken sap, die zo ook koud blijven. „We hebben per bier één vat van 60 liter staan – meer kan niet, anders wordt het stampensvol”, zegt Zumbrink. „We krijgen twee keer per week levering, dus doorgaans hebben we van alles genoeg op voorraad.”

Om de boel schoon te houden komt de Tapwacht, die in het gros van de cafés de leidingen spoelt, wekelijks langs in plaats van maandelijks. „Anders zou die medewerker hier van 9 uur ’s ochtends tot middernacht aan het spoelen zijn”, lacht Zumbrink. „Nu doet hij elke week een paar leidingen.”

Het idee voor het eerste Taphuys, dat in 2016 werd geopend in Tilburg, werd deels afgekeken bij de Amerikanen. „De oprichter zag een klein zelftapsysteem in de Verenigde Staten en heeft dat vervolgens hier in het groot en met wat eigen aanvullingen uitgevoerd”, vertelt Zumbrink. Wat heeft de organisatie in die jaren geleerd? „Dat er ontzettend veel speciaalbierliefhebbers zijn, haha!”