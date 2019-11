Bestel cadeautjes voor de feestdagen ruim op tijd

Het zal velen vast bekend voorkomen: vlak voor de feestdagen nog even snel je cadeautjes online bestellen. Maar dit is redelijk riskant, want ze moeten wel netjes op tijd aankomen. Webwinkels waarschuwen daarom dat de bezorging van pakketjes rond de feestdagen vertraging kan oplopen.

Er wordt voor deze periode een nog grotere drukte verwacht dan voorgaande jaren. Om ervoor te zorgen dat je straks niet met lege handen komt te staan, roept belangenverenging Thuiswinkel.org onlineshoppers dus op om op tijd te bestellen. Dat gebeurt met de campagne 'wees voorbereid, bestel op tijd', die dit weekend van start gaat.

In de campagne staat Sinterklaas centraal: hij is blij omdat de pakjes op tijd besteld en bezorgd zijn. „De consument kan de Sint een handje helpen om alle cadeautjes op tijd onder de schoorsteen te krijgen", vermeldt de belangenverenging van webwinkeliers op de website.

Stijgende verkoop

De feestdagen zijn een goede tijd voor online winkels: er wordt 28 procent meer verkocht dan gemiddeld. In de aanloop naar Sinterklaas, voorziet de branche dit jaar ook een hevigere piek. Dat komt doordat koopjesfestijnen als Black Friday (29 november) en Cyber Monday (2 december) korter voor 5 december vallen dan vorig jaar. Deze dagen zijn over komen waaien vanuit de Verenigde Staten en zorgen ervoor dat je extreem veel korting krijgt in verschillende winkels. Het kan daardoor gebeuren dat op zeer drukke dagen een deel van de pakketten niet de volgende dag al zijn bezorgd, terwijl dat wel wordt verwacht.

Voorbereidingen

Om de kans op vertraging minimaal te maken, zijn er al nodige maatregelen genomen. Volgens Wijnand Jongen, directeur van de belangenvereniging, is de e-commerce branche „vroeger dan ooit begonnen met de voorbereidingen." Er wordt ook extra mankracht ingezet. Vorig jaar kwam een deel van de sinterklaas- en kerstpakketjes door drukte ook al niet op tijd, met veel klachten op social media tot gevolg.

Afhaalpunten

Om zelf de kans op vertraging te verminderen, kun je ook het een en ander doen. Zo adviseert de vereniging om op een afhaalpunt te laten bezorgen. Dat verkleint de kans dat pakketbezorgers voor een dichte deur komen te staan. Wil je het toch graag thuis ontvangen? Kies dan een moment waarop je zeker weet dat je thuis bent om hem in ontvangst te nemen.

Je hoeft dit jaar overigens niet te wachten op die extreem hoge kortingen die bij Black Friday gelden: de week hiervoor zijn ze vaak ook al verkrijgbaar. Ook tijdens Singles Day (11 november) wordt veel korting gegeven.