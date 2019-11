Berlijn staat week in het teken van val van de muur

Berlijn staat de hele komende week in het teken van de val van de Berlijnse muur, komende zaterdag dertig jaar geleden. Maandagmiddag verricht burgemeester Michael Müller van de Duitse hoofdstad de aftrap van de festivalweek op het Alexanderplatz.

Op dat centrale plein demonstreerden op 4 november 1989 honderdduizenden Oost-Duitsers voor vrijheid van meningsuiting en democratie. Het was de grootste betoging in de geschiedenis van de toenmalige DDR. Nog geen vijf dagen later begon de sloop van de muur die Berlijn 28 jaar in tweeën had gedeeld. De demo wordt maandagavond herdacht met een groot evenement.

Concerten en films

De hele week worden in Berlijn lezingen, concerten, gesprekken met mensen die de roerige periode van nabij hebben meegemaakt, films en tentoonstellingen georganiseerd. Hoogtepunt wordt op 9 november een concert bij de Brandenburger Tor. President Frank-Walter Steinmeier houdt dan een toespraak en de Staatskapelle Berlijn speelt onder leiding van dirigent Daniel Barenboim de Vijfde Symfonie van Beethoven. Steinmeier zal eerder op de dag met bondskanselier Angela Merkel aanwezig zijn bij een officiële herdenking bij het gedenkteken aan de Bernauer Strasse.

De Berlijnse muur, het belangrijkste symbool van de Koude Oorlog, werd in augustus 1961 gebouwd om te voorkomen dat Oost-Duitsers uit de toenmalige communistische DDR zouden vluchten naar het kapitalistische West-Duitsland. Minstens 136 mensen kwamen om bij een poging de zwaarbewaakte grens over te steken. Pas in 1989 werden de poorten opengezet en brak de bevolking de betonnen muur af, waarna de beide delen van Duitsland in 1990 werden herenigd.