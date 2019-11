Belg heeft schaamrood op de kaken na banksaldo van -1000 miljard

Toen de Belgische Frédéric d’Aspremont vorige week dinsdag tijdens de lunch een broodje wilde afrekenen, weigerde zijn betaalkaart. 'Saldo ontoereikend', stond er in het scherm. Wat gek?

d'Aspremont was ervan overtuigd dat er genoeg geld op zijn bedrijfsrekening stond. Met een aantal prangende vragen rijker - en zonder lunch -, logde hij in op zijn rekening. Toen bleek al snel waarom zijn kaart weigerde: hij stond namelijk maar liefst 99.999.996.506,16 euro in het rood, meldt HLN.

Het stond er echt afgelopen dinsdag /Frédéric d’Aspremont

Vandaag is rood

De gigantische schuld stond op naam van zijn bedrijfsrekening van de Belgische bank Belfius. De verbouwereerde ondernemer deelde de schermafbeelding van zijn bizarre banksaldo op Facebook en deelde een sarcastisch dankwoord in het bijschrift. „Gelukkig ben ik geen hartpatiënt," besluit hij zijn bericht.

Toen hij contact opnam met de klantenservice van Belfius meldden ze hem dat het vermoedelijk om een technische fout ging en dat zij de zaak zouden onderzoeken. Dat er sprake was van een technische fout staat buiten kijf, een negatief saldo hoger dan het BNP van overheden opbouwen krijg je namelijk niet zomaar voor elkaar. Zelfs als je enorm hard je best doet.

„In het begin is het misschien grappig, maar het bezorgt toch een hoop stress,” vertelt de ondernemer die bang was dat de roodstand hem in de penarie zou brengen. En deze zorgen zijn natuurlijk allesinds terecht als je in je achterhoofd neemt dat Belfius bij roodstand een rente van 10,5 procent op jaarbasis hanteert. De bank heeft zelf, zonder de schuld van de ondernemer erbij opgeteld, overigens een totale omzet van ongeveer 2205 miljoen euro.

Omdat dit soort bedragen nogal tot de verbeelding spreken, hier even een concreet voorbeeld: het totale bruto binnenlands product van de Nederlandse economie wordt Internationaal Monetair Fonds geschat op 744 miljard. En met een schuld van bijna 1000 miljard loopt dit behoorlijk in de papieren. Een roodstand van deze omvang zou hem 10,5 miljard per jaar kosten of 875 miljoen euro per maand aan rente kosten. Deze bedragen zijn vergelijkbaar met het volledige BNP van het Afrikaanse land Sierra Leone.

De roodstand vergeleken met het BNP van een aantal landen

Door de bank genomen

Omdat de bank niet snel genoeg met een oplossing kwam, nam de ondernemer een advocaat in de armen. En toen werd de oorzaak van de gigaschuld duidelijk. De onderneming van d'Aspremont was aangeklaagd door een ander bedrijf voor het schenden van auteursrechten bij een video. De claim is vanwege een schikking tussen de advocaten van beide partijen niet voor de rechter gekomen. Dit ging om een bedrag 'lager dan 4000 euro', verzekerde de gedupeerde.

Bij zulke schikkingsprocedures is het normaal dat een bankrekening uit veiligheidsoverwegingen tijdelijk geblokkeerd wordt. Tegen Vlaamse journalisten zegt de man van -1000 miljard dat de bank de kwestie veel te lichtzinnig heeft opgepakt. Hij meent dat er sprake was van een bug in hun systemen. Naar eigen zeggen is hem nooit excuses aangeboden of extra uitleg over de situatie gegeven.

De bank herkent zich niet in het geschetste beeld van de man die tijdelijk het allerlaagste banksaldo op aarde. Belfius laat in een verklaring weten dat er niet sprake is van een fout aan hun kant, maar dat de oorzaak in de beslaglegging moet worden gezocht door een derde. Verder weigeren ze details over de kwestie te geven vanwege privacy-overwegingen.

Toch is er ook nog goed nieuws. Het astronomische rode banksaldo is na enkele uren weer hersteld naar waarden die niet lijken op bedragen van volledige binnenlandse producten van federale overheden.