Backpacken tijdens bosbranden in Australië

Inwoners en reizigers in Australië beleven spannende dagen door de bosbranden aan de oostkust. De Nederlandse Angela, Justine en Myrna zitten momenteel aan de andere kant van de wereld en maken de bosbranden van dichtbij mee.

Dit is de heftigste brand waar het land ooit mee in aanraking is gekomen en in de staten New South Wales en Queensland is deze week de noodtoestand uitgeroepen. Autoriteiten zijn bang voor slachtoffers omdat de droge weersomstandigheden verslechteren. De brandweer van New South Wales vreest dat de branden nog weken kunnen duren. Volgens de voorspellingen is er voorlopig nog geen regen op komst.

Stervende koala’s

Angela van Rijswijk (31) verblijft momenteel in Noosa, vlak boven Brisbane. Zij heeft nog weinig moeilijkheden ervaren: „De bosbranden zijn hier het gesprek van de dag. Ik hoorde dat dichtbij Byron Bay de lucht oranje is.”

Toch merkt Angela wel dat het rommelt aan de Oostkust: „Ik zou eigenlijk volgende week richting Sydney gaan, maar de bussen rijden bijna niet. Die route is namelijk door het bos en dat is best gevaarlijk. Ik vlieg eind deze maand terug naar Nederland, maar het is nog even afwachten of dat vanaf Sydney gaat lukken. Zelf vertrouw ik op de autoriteiten en ben ik niet echt bang. Ik vind het erger voor alle koala’s die sterven. Voor nu is het hopen op regen.”

Moeder van Angela, Anita van Rijswijk (55) blijft in Nederland rustig onder de omstandigheden: „Voor nu maak ik me nog nergens druk om. We hebben wel afgesproken dat Angela haar ticket omboekt, mocht de boel verder escaleren.”

‘Catastrophic’

Ook de 23-jarige Justine van Leeuwen bevindt zich samen met een vriendin aan de oostkust. Zij had meer tegenslag de afgelopen dagen: „Bij het kustplaatsje Coffs Harbour was vorige week donderdag de lucht oranje en viel er zelfs asregen naar beneden. De snelweg was een aantal dagen afgesloten, waardoor we vast kwamen te zitten.” Pas afgelopen maandag konden de backpackers met hun campervan richting Sydney rijden. „Daar kwamen we met autopech langs de weg te staan. Dat was erg spannend, omdat we midden in het ‘catastrophic gedeelte’ zaten.” Justine verblijft momenteel in Bondi Beach, waar alleen de lucht nog een beetje rokerig is. „We zijn gelukkig niet meer in gevaar, maar met autopech in een gebied met bosbrand zitten, is echt eng.”

Gedurende deze spannende trip houdt Justine contact met haar moeder Ivonne van Leeuwen (51) via Whatsapp en Facetime: „Ik ben erg ongerust en heb amper geslapen. Toen ik hoorde dat de auto het begaf, werd het zenuwslopend.” In het kustplaatsje Coffs Harbour, waar de backpackers vastzaten, was het code rood. „ Je moet er niet bij nadenken dat ze met spoed moesten evacueren en de auto het dan begaf. Zelf heb ik het nieuws constant aan staan.” Justine en haar vriendin hebben nog een paar dagen om hun trip af te sluiten. „Bij de volgende reis van mijn dochter ga ik eerst zelf maar heen. Dat scheelt me veel stress.”

Spookstad

Myrna Bunte (23) belandde net als Justine in een spannende situatie. Momenteel verblijft zij met een vriendin in Noosa, waar ze nog geen week terug noodgedwongen moesten evacueren: „Vorige week stonden we in Noosa op een camping. We hadden al in de gaten dat er veel rook was, toen we van een local hoorden dat er brand was in Cooroibah.”

De jonge reizigers zagen de blushelikopters al voorbij komen en al snel werd de wijk waar zij verbleven geëvacueerd. „De stad was veranderd in een spookstad.” Myrna belandt daarna in een evacuatiecentrum in Noosa, waar ze eten, drinken en een bed krijgen. De volgende dag vertrekken ze naar Fraser Island in het noorden. Wonder boven wonder zijn ze nu weer terug in Noosa. „In principe is het hier veilig. De Australiërs helpen ons goed, zijn erg voorzichtig en houden je ver bij de bosbranden vandaan. We hebben nog vier weken voor de boeg die we gewoon gaan afmaken, maar natuurlijk doen we wel voorzichtig.”

Thuis houdt de zus van Myrna, Ellis Bunte (30) veel contact met Australië: „We hebben veel contact via Whatsapp en bellen regelmatig. Zo ben ik goed op de hoogte van Myrna’s situatie en weet ik waar ze zich bevindt. Ook gebruiken we de app ‘Zoek mijn Iphone’ om haar locatie te kunnen volgen.” Ellis maakt zich niet te veel zorgen over haar zus, omdat ze met vriendinnen samen reist. „Het is een hele geruststelling dat ze niet alleen is.”