Baby sterft letterlijk van de honger door extreem dieet

Een Amerikaans koppel is opgepakt nadat hun zoontje van 18 maanden overleed aan ondervoeding. Er wordt gedacht dat dit het gevolg is van een extreem veganistisch dieet. De ouders, Ryan en Sheila O’Leary uit Cape Coral in Florida, worden beschuldigd van doodslag door nalatigheid.

Toen de baby stierf, woog het nauwelijks 7,7 kilogram. Dat is het gemiddelde gewicht van een 4 tot 6 maanden oud jongetje.

Streng dieet

De ouders gaven de baby vrijwel alleen rauwe groenten en fruit, maar op een gegeven moment werd zijn voeding zelfs beperkt tot een week lang alleen maar moedermelk.

Op de dag van zijn overlijden gaf de moeder haar zoon een minuut lang borstvoeding, tot hij plotseling problemen kreeg met de ademhaling. In plaats van de hulpdiensten in te schakelen, vielen zij en haar man samen in slaap. Nadat ze weer wakker werden, probeerde de vader hem nog te reanimeren, maar dat had geen effect meer.

Ondervoeding

Uit de autopsie bleek dat het kindje stierf aan complicaties van ondervoeding, uitdroging en steatose -een verstoring van de vetstofwisseling in de lever. Hij had ook gezwollen handen, voeten en benen. De ouders gaven zich vervolgens zelf aan bij de politie. Ze worden onder meer beschuldigd van doodslag door nalatigheid en zitten in de gevangenis tot 9 december. Die dag moeten ze voor de rechtbank verschijnen.

Andere kinderen

De politie besloot ook de andere kinderen van het koppel te onderzoeken. Twee van de drie (3 en 5 jaar) vertoonden ook tekenen van ondervoeding. Het derde kind verkeerde wel in goede gezondheid. Verklaring hiervoor is volgens de politie dat zij een andere vader heeft waar ze om de maanden enkele weken heen gaat.

Niet de eerste keer

Dit is niet de eerste keer dat een baby overlijdt aan ondervoeding. Zo werden twee Australische ouders afgelopen augustus veroordeeld tot taakstraffen van 18 maanden, omdat zij hun dochtertje ook op een heel streng dieet hadden gezet. Dit meisje kreeg voornamelijk granen, aardappelen, toast en rijst te eten.