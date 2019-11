‘B’, de eerste influence-bij, vecht tegen uitsterving van haar soort

Door een breuk in een transportleiding zitten Lelystad en Dronten zonder waterdruk of is deze heel laag. Waterbedrijf Vitens werkt aan de reparatie.

Niet iedereen zit zonder water, in sommige gevallen kan ook de waterdruk laag zijn. Vitens verwacht dat het probleem rond 10.45 uur weer is verholpen. Ook de stadsverwarming heeft er last van: energiemaatschappij Vattenfall meldt een storing in de stadswarmte.

