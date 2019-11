AZ tikt op het nippertje Europese overwintering binnen

Lang leek het erop dat het Europese avontuur van AZ erop zat voor dit seizoen. Maar met een heuse Houdini-act van een gouden wissel die bloed rook na een rode kaart van zijn eigen ploeg, keerden de Alkmaarders een 0-2 achterstand om in een 2-2.

De held van de thuisploeg luistert naar de naam Ferdy Druijf die in de 54ste minuut in het veld kwam. De invaller scoorde in luttele minuten tweemaal tegen FK Partizan waardoor AZ ook na de winterstop op het tweede toernooi van Europa actief blijft.

Rode kaart

De kansen voor de nummer twee van de Eredivisie leken geteld te zijn toen aanvaller Myron Boadu in de 83ste minuut een tweede gele kaart kreeg en dus voor het eindsignaal naar de kleedkamer werd gestuurd. De tien man van AZ keken op dat moment tegen een achterstand van 0-2 aan tegen FK Partizan uit Servië in het Haagse Cars Jeans Stadion waar de ploeg haar Europese thuiswedstrijden speelt terwijl de reparaties aan het dak plaatsvinden.

Druijf was in de 54e minuut in het veld gekomen voor verdediger Pantelis Hatzidiakos, die per brancard van het veld ging. De 21-jarige spits kon zich in het slotoffensief van AZ aanvankelijk amper onderscheiden. In de eindfase liet hij zich echter prima gelden, eerst met een achterwaartse kopbal en daarna met een trefzeker schot uit de draai. Daarmee zorgde hij voor een verrassende ontknoping in een wedstrijd die AZ gezien het spelbeeld zomaar had kunnen verliezen.

Partizan kwam aanvankelijk niet veel verder dan afstoppen en ontregelen. Alleen van de Japanse middenvelder Takuma Asano ging enige dreiging uit. Een voorsprong voor AZ leek slechts een kwestie van tijd, maar niets bleek minder waar.

Alkmaarse gatenkaas

De ploeg van coach Arne Slot was opvallend kwetsbaar centraal achterin. Eerst profiteerde Asano van het gebrek aan dekking en concentratie in de Alkmaarse defensie (0-1). Daarna strafte Seydouba Soumah knullig balverlies van Teun Koopmeiners hard af (0-2). Doelman Marco Bizot ging evenmin vrijuit, aangezien hij zijn ploeggenoot nooit door het midden had mogen aanspelen.

AZ werd door de forse achterstand gedwongen tot een inhaalrace, maar tot aan de rust leverde de aanhoudende Alkmaarse druk geen grote kansen op. De neo-internationals Calvin Stengs en Myron Boadu waren vrijwel onzichtbaar en Oussama Idrissi was vooral ongelukkig in zijn doelgerichte acties.

Kort na de pauze was Partizan een paar keer dicht bij 0-3. De paal en Bizot voorkwamen een grotere achterstand voor het gammele AZ, dat er nog wel een slotoffensief uitperste. Idrissi schoot op de onderkant van de lat en op de buitenkant van de paal. Druijf wist het net wel te vinden, twee keer nog wel in de hectische slotminuten, waarmee hij de nieuwe held van AZ werd.

De Eredivisieploeg staat op dit moment op de tweede positie in poule L met een punt minder dan lijstaanvoerder Manchester United. Door het gelijkspel in Den Haag is de voorsprong met nummer drie Partizan opgelopen tot vier punten. En met nog een wedstrijd te gaan, is deze niet meer in te halen. Op de laatste speeldag van de groep kan AZ bovendien zelfs nog groepswinnaar worden. Hiervoor moet echter wel op 12 december bij Manchester United gewonnen worden.