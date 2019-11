Australiërs doen poging trage koala's te redden voor het vuur

In Australië is men een reddingsactie begonnen voor de koala's. De dieren zijn te traag om zelfstandig aan de grote bosbranden te ontsnappen.

In het oosten van het land is al een miljoen hectare in vlammen opgegaan. Daarbij zouden ook al veel koala's om het leven zijn gekomen. Daarom starten de autoriteiten met behulp van vrijwilligers reddingsacties.

270 huizen

Dat is overigens een gevaarlijke onderneming. De branden hebben al aan vier mensen het leven gekost en woedt op vele plaatsen nog altijd hevig. Inmiddels heeft het vuur ook 270 huizen in de as gelegd.

Wanneer de koala's gered zijn moeten ze worden opgevangen in het koalaziekenhuis van Port Macquarie. Om de extra koala's te kunnen behandelen krijgen ze veel extra financiële steun. Daarbij krijgen ze ook een hoop hulp vanuit het buitenland.

Half miljoen

In totaal is er al een half miljoen euro aan donaties binnengekomen. „Veel meer dan we verwachtten”, zegt een van de vrijwilligsters tegenover lokale media. Ze benadrukt dat er veel blijvende zorg is voor de dieren. „We kunnen ze na behandeling moeilijk vrijlaten, want een groot deel van hun leefgebied is verbrand.”