Amerikanen onder de indruk van het Nederlandse 'uitwaaien'

'Ik ga even uitwaaien': voor velen waarschijnlijk een normale uitspraak. Maar niet iedereen is hiermee bekend. Het Amerikaanse wetenschapsmagazine Nautilus kreeg recent hoogte van dit fenomeen en analyseerde er eens even flink op los.

„Blijkbaar is er voor dit soort tijdverdrijf een unieke Nederlandse term", begint het artikel na een korte anekdote over hardlopen in de frisse buitenlucht. „In Nederland zijn mensen al meer dan honderd jaar winderige oefeningen aan het opzoeken. Tegenwoordig is dit zo gewoon, dat het bekendstaat als 'uitwaaien'".

Het woord wordt ook nog even naar het Engels vertaald, om het wat duidelijker te maken: „Het betekent letterlijk 'outblowing'. Dit houdt eigenlijk in dat je tijd doorbrengt in de wind, meestal door een wandeling of fietstocht te maken."

Psychologische voordelen

Het magazine lijkt erg onder de indruk te zijn van onze Hollandse gewoonte. Zo worden de psychologische voordelen die het met zich meebrengt geanalyseerd. „Je doet het om je hoofd even leeg te maken. Het wordt gezien als een prettige, gemakkelijke en ontspannende ervaring. Een manier om te ontspannen of het dagelijkse leven", aldus Nautilus.

Je in de buitenlucht begeven, al is het maar vijf minuutjes, is goed voor je gevoel van eigenwaarde, humor en identiteitsgevoel, stelt het magazine. Ook kunnen natuurwandelingen depressie, stress, hoofdpijn en negatieve emoties verlagen.

Oefening baart kunst

In Nederland doen we het dus erg goed, concludeert Nautilus. Er wordt dan ook aangeraden om allemaal te genieten van een regelmatige 'dosis' uitwaaien. Maar, alleen de Nederlanders zijn hier van nature goed in. Uitwaaien leer je namelijk niet in één keer: „als mensen echt een activiteit zoals uitwaaien in hun leven willen opnemen, moeten ze ermee oefenen om beter te worden om het te ervaren en cultiveren", zo valt er te lezen.

Dropping

Dit is overigens niet de eerste keer dat mensen uit het buitenland zich verbazen over Nederlandse 'tradities'. Zo schreef de New York Times eerder al een artikel over dropping: „Een bizar Nederlands zomerritueel: kinderen in het bos achterlaten! Dit klinkt extreem maar dit is normaal in Nederland." En ook het fenomeen 'niksen' kwam eerder uitgebreid ter sprake in een ander artikel van de New York Times.