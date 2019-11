Amerikaans bedrijf zoekt wiettester

Kijk je regelmatig met open mond naar de trucs van Victor Mids in het programma Mindf*ck? De illusionist verklapt in zijn vandaag verschenen boek een aantal van zijn geheimen.

Alle mensen op laten staan zodra een belletje klinkt in een wachtkamer, exact weten welke producten de ander in zijn boodschappenmandje doet of de naam van ongeboren baby’s raden. Victor Mids (32) krijgt het voor elkaar. Zijn verwondering voor trucs begon op de middelbare school, toen hij van een 5,4 op wiskunde een voldoende kon maken. Dat deed hij door zijn leraar te overtuigen dat een fout gerekend antwoord toch écht juist was. Een klasgenoot die datzelfde, in eerste instantie verkeerd gerekende antwoord, ook goed wilde laten rekenen, lukte dat niet.

Sindsdien is Mids (echte naam Middelkoop) gefascineerd door goocheltrucs, veelal met een psychologische insteek. Samen met Oscar Verpoort, de producent en regisseur van zijn tv-programma, maakt hij al vijf jaar Mindf*ck. Drie jaar geleden brachten ze een boek uit en vandaag komt daar een tweede bij: Mindf*ck Next level. Daarin laten ze zien hoe je trucjes uit de gedragspsychologie in het dagelijks leven kunt gebruiken. Bijvoorbeeld tijdens een sollicitatiegesprek, op een eerste date of bij een onderhandeling.