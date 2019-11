Al ruim 23.000 kilo coke onderschept in Rotterdam

De haven van Rotterdam wordt overspoeld met cocaïne. In recordjaar 2018 ging dat om ruim 18.000 kilo, dit jaar is er al ruim 23.000 kilo onderschept.

En dan is de 'smokkelpiek' nog niet eens bereikt, schrijft De Telegraaf. Vaak wordt in de laatste twee maanden van het jaar de meeste coke ontdekt. Zo haalde het HARC-team vorig jaar rond Kerstmis partijen met een totaalgewicht van 4000 kilo uit containers. Het Openbaar Ministerie Rotterdam geeft pas aan het einde van het jaar een overzicht, maar zegt zich in de cijfers te herkennen.

Afgelopen weekend was het opnieuw raak in de Rotterdamse haven. Na een tip van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) vond de politie vrijdagnacht een auto met daarin drie mannen van tussen de 22 tot 28 jaar. In het voertuig lag 300 kilo cocaïne.

Het zesvoudige

Opvallend zijn de grote hoeveelheden van de onderschepte partijen. Vijftien keer ging het om 500 kilo of meer. De grootste vangst van het jaar dateert van augustus. Toen ontdekte het Hit And Run Cargo-team (HARC) van douane, OM, politie en FIOD een lading van 3000 kilo, verdeeld over twee partijen.

In heel 2012 onderschepte het HARC nog een kleine 4000 kilo cocaïne. Tot nu toe is dit jaar al het zesvoudige in beslag genomen, met een straatwaarde van ruim 1,2 miljard. En dat is nog maar een klein deel van de daadwerkelijke hoeveelheid coke die via Rotterdam gaat. De politie schat dat maar tien procent wordt onderschept. Criminele organisaties tippen zelf soms partijen weg bij de politie als afleidingsmanoeuvre. Terwijl de douane zich richt op een bepaalde partij, komt er ergens anders een nog veel grotere binnen.