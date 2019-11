AH: 'Medewerkers moeten ondergoedfoto sturen voor nieuwe werkkleding'

Medewerkers van een Albert Heijn-filiaal in Nijmegen keken vreemd op hun neus toen zij een poster zagen waarin de nieuwe bedrijfskleding werd aangekondigd. Om deze in de juiste maat te bestellen, werd hen verzocht om een foto van zichzelf in hun ondergoed via een app op te sturen.

„Draag ondergoed of nauwsluitende sportkleding om zo goed mogelijk de contouren van je lichaam te kunnen meten. En vraag iemand om je te helpen bij het maken van de foto’s,” vertelt een 17-jarige medewerker geschrokken aan NRC Handelsblad.

Het oude uniform gaat met pensioen /ANP

Ondergoedfoto's

Hoewel het verzoek op zichzelf al redelijk bizar lijkt, wordt dit nog een serieuzer verhaal als je bedenkt dat er veel minderjarigen bij de supermarktketen werken als caissière of vakkenvuller. Aanvankelijk werd gedacht dat het om een grap ging, maar later bleek dat het verzoek wel degelijk serieus te nemen valt.

In 2020 krijgen alle medewerkers van Albert Heijn nieuwe werkkleding. De vestiging in Nijmegen was als eerste aan de beurt, medewerkers werd verzocht om hun foto uiterlijk dinsdag te (laten) maken.

Albert Heijn liet via een woordvoerder aan de NRC weten dat deze opmerkelijke procedure ervoor moet zorgen dat iedereen werkkleding ontvangt die perfect past. Bovendien benadrukken ze dat bij bezwaren vanuit bijvoorbeeld religieuze overwegingen van de foto kan worden afgeweken.

Privacyschending

Volgens een intern gestuurde mail zou het gebruik van deze app echter 'essentieel en verplicht' zijn. De krant sprak ook met de 17-jarige Niels die zich hierdoor onder druk gezet voelde. Met tegenzin heeft hij zich toch maar in zijn onderbroek laten portretteren door zijn moeder. De scholier ging overstag omdat hij zijn bijbaantje niet kwijt wilde raken.

De Autoriteit Persoonsgegevens gaf aan de meetprocedure van AH 'bizar' te vinden. Volgens de privacywaakhond ontstaat er op deze manier een databank met ondergoedfoto's van medewerkers, iets dat zelfs met toestemming en in het geval van meerderjarigen niet zomaar mag volgens de wet. Bovendien is er geen sprake van een vrije keuze vanwege de relatie tussen werkgever en werknemer. Hierdoor kunnen kwetsbare minderjarigen zich voor het blok gezet voelen.

De woordvoerder ontkent het verplichte element en meent dat het gaat om een experiment waar het personeel vrijwillig aan mee kan doen. Het ongemak onder de jonge personeelsleden wordt volgens de voorlichter 'meegenomen in de evaluatie.'

Mislukte proef

Maandagavond laat de supermarktketen in een nieuwe verklaring weten dat er sprake is van een misverstand. Op basis van vrijwilligheid zouden de medewerkers aan een proef mee kunnen doen omdat de supermarkt op zoek was naar een 'efficiënte en foutloze manier om de maten van de werkkleding vast te stellen.

De Albert Heijn laat maandagavond bovendien weten dat ze de proef met onmiddellijke ingang zullen stoppen. Volgens een woordvoerder ging het mis in de communicatie waardoor de supermarktmanager van het Nijmeegse filiaal te veel druk op zijn personeel zette.

Het meten van kledingmaten met een onderbroekfoto zou in een testfase zitten en over twee weken geëvalueerd worden. Hier ziet AH nu direct vanaf. Vanwege de ophef onder het personeel en in de media, is deze proef wat hen betreft mislukt. „Het spijt ons dat er verwarring is ontstaan," besluiten ze hun excuus. De app wordt aangepast en er zal gezocht worden naar een alternatief. Het is niet bekendgemaakt wat er met de foto's van de personeelsleden gebeurt die al wel waren opgestuurd.