Agressief rijden is vooral een mannending

Ondanks veiliger auto’s en betere wegen, vertonen we vaker agressief gedrag op de weg. Nou ja, vooral mannen dan, meldde Veilig Verkeer Nederland dit weekend.

We rijden te snel, we appen en bellen in het verkeer én we gedagen ons agressief. Om dat aan de kaak te stellen heeft Veilig Verkeer Nederland zaterdag (de Dag van de Verdraagzaamheid) de docu Martijn is boos op Vvn.nl en YouTube geplaatst. Expert in de documentaire is Jeroen Pieck, die bij het CBR verantwoordelijk is voor de trainingen Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (EMG). „Op die cursus komen verkeersdeelnemers die een overtreding hebben begaan en daarvoor een proces-verbaal hebben gekregen”, zegt Pieck. „Ze vertoonden dus verkeerd rijgedrag en zijn daarvoor gestraft. Meestal gaat het om agressief rijgedrag.”

Stoplicht 'diep-oranje'

Binnen agressief gedrag zijn er twee vormen. Zo zijn er verkeersdeelnemers die niet met een ander bezig zijn, maar met het behalen van persoonlijk voordeel (zij zien bijvoorbeeld een rood stoplicht als ‘diep-oranje’). Andere mensen op de weg gedragen zich wel agressief ten opzichte van anderen. Deze groep maakt zich schuldig aan affectieve agressie en vormen 5 procent van de agressievelingen op de rijbaan.

Meer dan 95 procent van de mensen die verplicht een EMG-training moeten volgen is man, zelfstandig, behoorlijk ervaren in het verkeer en, gek genoeg misschien, een goede chauffeur. Vrouwen zijn hier een uitzondering.

Zo kan het ook.

Omdat het even goed uitkwam

De cursisten hebben allemaal hun eigen reden deel te moeten nemen aan de training, meldt Pieck. Te hoge snelheid, bumperkleven, verkeerd inhalen, appen tijdens het rijden. „Dit laatste is echt een groot probleem. De weggebruiker denkt te kunnen multitasken en de snelheid en mogelijke risico’s vergeet hij voor het gemak even. Welke verkeersregels de cursisten ook overtreden hebben, ze hebben allemaal iets gedaan omdat het ze goed uitkwam. Ze denken anderen daar wel even mee op te kunnen zadelen.” Tijdens de cursus moeten zij inzien wat de risico's zijn van hun rijgedrag, voor zichzelf en voor anderen op de weg.

Indrukwekkend verhaal

Pieck: „Uiteraard heb ik het over regels, maar mijn verhaal daarover komt veel minder aan dan een verhaal van een cursist die betrokken is geweest bij een ongeluk en dat ternauwernood heeft overleefd. Zodra iemand zo’n ervaring deelt, zie je dat dit impact heeft op de hele groep. En ik hoop van harte dat ze dit gaan inzien voordat er doden en gewonden vallen. Rijden kunnen ze wel, vaak heel goed zelfs, daar ligt het niet aan.”

Nu is er naast EMG dus de webdocu Martijn is boos. Ook die gaat over agressie in het verkeer en hoe je daarmee het best om kan gaan. De roadmovie is een initiatief van documentairemaakster Barbara van den Bogaard en Veilig Verkeer Nederland.