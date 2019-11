71-jarige marathonloopster: ‘Leeftijd is maar een getal’

De 71-jarige Jeannine Rice uit de Amerikaanse stad Cleveland loopt liever lange afstanden dan dat ze stilzit achter de geraniums.

Ze loopt nog steeds marathons en heeft het wereldrecord van vrouwen van zeventig plus in handen op meerdere afstanden. Wat is het geheim van deze bejaarde topatlete? Metro sprak met haar.

71 jaar oud en nog lang niet uitgeblust /Jeannine Rice

Jong geleerd?

Rice liep de halve marathon in 1 uur en 37 minuten en volbracht de volledige variant in een nette 3 uur en 24 minuten. Geen enkele vrouw van boven de zeventig heeft dit kunnen evenaren. Haar leeftijd vormt voor haar geen enkele rem.

Jeannine Rice komt gevat en kwiek over en is natuurlijk dol op sporten, maar ze houdt ook van een wijntje met wat kaas op zijn tijd. Was ze al van jongs af aan bezig met hardlopen? „Dat valt wel mee, ik begon pas op mijn 35ste toen ik wat kilootjes kwijtwilde in 1983. Ik was in dat jaar op reis geweest naar Zuid-Korea waar ik heerlijk gegeten had.

”Het hardlopen beviel haar erg goed, zo goed dat ze ook mee ging doen aan wedstrijden. „Dit begon bij de 5 mijl-afstand (zo’n 8 kilometer). Toen ik bij mijn eerste wedstrijd direct vierde werd, besefte ik dat ik met wat extra training ook kon winnen”, aldus Rice voor wie het hardlopen daarna meer dan een hobby werd.

Oud gedaan

36 jaar later loopt ze nog steeds zes à zeven dagen in de week. Wat neerkomt op een afstand van 85 tot 90km in de benen.

Ouderen zouden volgens de Amerikaanse niet bang moeten zijn om te sporten. Zelfs voor mensen boven de 70 is het prima mogelijk om fit te zijn, ik ben daar het levende bewijs van.

„Leeftijd is maar een getal, zelf vergeet ik heel vaak hoe oud ik ben.”Volgens Rice is werken aan je conditie een fulltimebaan en moet je keuzes maken. Vooral in je dieet.

„Ik eet nooit fastfood en heb suiker volledig uit mijn dieet verbannen. In plaats daarvan eet ik wel veel vis, groente en fruit,” benadrukt ze.