13-jarige Matheu wordt vierde op Junior Songfestival

De tropenarts die met lassakoorts in het Leids Universitair Medisch Centrum was opgenomen, is zaterdagavond overleden. Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) laten weten.

Verder is bij een tweede arts, die ook in Sierra Leone werkte, eveneens lassakoorts vastgesteld. De arts is zaterdag in strikte isolatie naar Nederland overgevlogen en in een speciale ambulance naar het Calamiteitenhospitaal, in het UMC Utrecht (UMCU), overgebracht.

Hij is volgens Bruins naar Utrecht vervoerd „omdat de veiligheidsmaatregelen rond de eerdere patiënt in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) een groot beslag leggen op de capaciteit van het LUMC".