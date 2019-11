110 miljoen extra voor bestrijding georganiseerde misdaad

Als de drugscriminaliteit in Nederland niet wordt aangepakt dreigt Nederland volgens Grapperhaus een narcostaat te worden. Voor een ‘breed offensief’ tegen de georganiseerde misdaad maakt het kabinet nu eenmalig extra geld vrij.

„We gaan de drugsbendes oprollen, we gaan hun geld afpakken en voorkomen dat jonge mensen daar terechtkomen.” Grote woorden van Ferd Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid. Om deze doelen te bereiken is nu 110 miljoen extra beschikbaar gesteld, maar zet dat zoden aan de dijk in onze „narcostaat”?

Oprollen, afpakken en voorkomen

Van het geld moet een Multidisciplinair Interventie Team (MIT) worden opgezet, het Nederlandse equivalent van de Amerikaanse DEA. Naast politie en marechaussee zullen hier onder meer mensen van Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD) in deelnemen. Het MIT zal criminele netwerken en bedrijfsprocessen moeten gaan „blootleggen en aanpakken.”

Verder zal er geïnvesteerd worden in bewaking en beveiliging. Na de moord op strafadvocaat Derk Wiersum werd de beveiliging op advocaten, officieren van justitie en rechters aangescherpt. Burgemeesters luidden hierover afgelopen week de noodklok. „De rek is eruit.” Nu vloeit een deel van het budget naar hen terug ter compensatie.

Weerbare samenleving

Ook moet onze samenleving „weerbaarder” worden gemaakt. „De ondermijning treft ook zwakkere wijken”, zegt een woordvoerder van Justitie en Veiligheid. „Mensen die op het randje van de samenleving zitten en in verleiding komen. Die verhuren dan bijvoorbeeld een garagebox aan criminelen.” Dat moet worden ontmoedigd en voorkomen, maar mensen moeten ook weten waar ze dat soort dingen kunnen melden. De preventieve aanpak gaat zich richten op onderwijs, werk en wonen. Dit moet gaan voorkomen dat kwetsbare jongeren in de criminaliteit belanden. Ook wordt onderzocht of afgepakt crimineel geld voor dit doel kan worden ingezet.

Het bedrag komt bovenop de 100 miljoen die eerder dit jaar eenmalig in het ‘ondermijningsfonds’ is gestort en de 291 miljoen die jaarlijks wordt geïnvesteerd om de politie te versterken. 110 miljoen klinkt als veel geld, maar in een interview met De Telegraaf gaf Grapperhaus al toe dat er structureel meer geld nodig zal zijn voor de bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. „Dat ga ik proberen te krijgen. Eigenlijk is er zeker 150 miljoen extra per jaar nodig, drie keer meer dan we nu uitgeven.”