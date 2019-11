110 miljoen euro vrijgemaakt voor bestrijding georganiseerde misdaad

Het was afgelopen zaterdag precies vijftien jaar geleden dat regisseur en columnist Theo van Gogh werd vermoord in de Linnaeusstraat in Amsterdam Oost. In het Oosterpark werd een minuut stilte gehouden bij het beeld De Schreeuw, dat ter nagedachtenis aan hem is gemaakt.

Dinsdagmorgen 2 november 2004 rond 9.00 uur ’s ochtends fietste van Gogh naar huis, toen hij door de 26-jarige Mohammed Bouyeri werd neergeschoten. Bouyeri schoot in totaal acht keer op Van Gogh, waarna hij zijn keel doorsneed en met een mes in zijn borstkas een brief met doodsbedreiging achterliet, gericht aan Ayaan Hirsi Ali.

Controverses