Zorgpremies gaan omhoog: zo bespaar je op andere uitgaven

In september werd op Prinsjesdag bekendgemaakt dat de kosten van de zorgpremie in 2020 zullen stijgen. Net als eerdere jaren zullen Nederlanders vanaf het volgende jaar meer moeten betalen voor hun zorgverzekering.

Hoewel nog niet alle premies van alle zorgverzekeraars in Nederland bekend zijn gemaakt, weten we al wel de cijfers van enkele verzekeraars. Zo verhoogt DSW de premie met 6 euro per maand. Dat is het dubbele van wat het kabinet op Prinsjesdag had voorzien voor de stijgende premies voor het komend jaar. Maar: er voldoende stappen die je kunt ondernemen om te besparen op je uitgaven en andere verzekeringen om zo alsnog minder geld kwijt te zijn in 2020.

Duurdere zorgverzekering in 2020

Het Nederlandse kabinet voorspelde in september dat de zorgpremie gemiddeld met 3 euro per maand omhoog zal gaan. Nederlanders betalen hierdoor in 2020 gemiddeld 37 euro meer aan de basispremie dan in 2019. Iedere herfst mogen zorgverzekeraars hun eigen volgende premieprijs bepalen. Het kabinet geeft hierbij echter wel een leidraad die op Prinsjesdag bekendgemaakt wordt. De totale kosten per jaar aan zorgpremie worden in 2020 gemiddeld 1421 euro, een bedrag dat een stukje hoger ligt dan de premie in 2019. Nu is dat gemiddelde namelijk 1384 euro.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën met het koffertje vol plannen voor 2020. / Phil Nijhuis | ANP

Dat de zorgpremie ieder jaar stijgt, is niet een complete verrassing voor de inwoners van Nederland. Omdat Nederlanders steeds ouder worden, is er sprake van vergrijzing. Deze oudere doelgroep heeft vaak meer zorg nodig dan de gemiddelde Nederlander, waardoor zorg duurder wordt. Toch hoef je je niet direct zorgen te maken over de kosten van je zorgverzekering; de zorgtoeslag zal namelijk ook iets gaan stijgen. Mensen met een lager inkomen zullen meer toeslag ontvangen. Alleenstaanden kunnen hierbij plus 67 euro verwachten en een meerpersoonshuishouden mag plus 95 euro rekenen voor de zorgtoeslag.

Bespaar op andere uitgaven zoals verzekeringen

Wil je toch liever de zekerheid hebben dat je in 2020 net zoveel geld kwijt bent als of misschien zelfs minder geld kwijt bent per maand dan dit jaar? Bespaar in dat geval op andere uitgaven, zoals verzekeringen. Ieder jaar geven we ontzettend veel geld uit aan verzekeringen die we misschien soms niet eens nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan je autoverzekering, want je auto is in 2020 weer een jaartje ouder. Is die uitgebreide allrisk-verzekering echt nodig of dekt een goedkope autoverzekering ook net zo goed de onderdelen waarvoor jij verzekerd wilt zijn? Het is zeker aan te raden om voor het nieuwe jaar je autoverzekering onder de loep te nemen. Hiermee kun je al gauw enkele tientjes tot honderden euro’s besparen.

Ook andere verzekeringen zijn het bekijken waard. Wat dacht je bijvoorbeeld van je reisverzekering of misschien je aanvullende tandartsverzekering? Bekijk voor jezelf waar je in 2020 denkt gebruik van te maken. Bedenk hierbij of je je eigen rekeningen, ook hoge rekeningen, zelf zou kunnen betalen mocht er eens iets voorkomen. Is dit het geval? Dan hoef je niet aanvullend verzekerd te worden. Met een aanvullende verzekering ben je in dat geval veel meer geld kwijt dan nodig. Een aanvullende tandartsverzekering is bijvoorbeeld in verhouding per jaar duurder dan eenmaal per jaar een tandartsbezoek voor slechts een controle. Kijk en vergelijk wat voor jou de beste deal is op het gebied van verzekeringen. Via Overstappen.nl check je binnen no time welke aanbieding op het gebied van onder andere autoverzekeringen het beste bij jou past.

Premies betalen? Doe dat jaarlijks

Een andere manier om geld te besparen op je premies en verzekeringen is door te kiezen voor een jaarlijkse betaling. Niet iedereen vindt het prettig om jaarlijks een groot bedrag over te maken. Ook niet iedereen is financieel in staat om dit te doen. Maar: mocht je de mogelijkheid hebben om je premie jaarlijks af te betalen dan is dit zeker aan te raden. De meeste verzekeraars geven je namelijk een korting wanneer je je premie voor een jaar in één keer betaalt. Denk hierbij aan een korting tussen de 1 en 3 procent. Dat lijkt misschien niet veel, maar op jaarbasis kun je zo toch het een en ander besparen.

Daarnaast kun je profiteren van een ander voordeel: je bespaart namelijk nóg meer geld door jaarlijks de premie te betalen, omdat je niet te maken hebt met de toeslag die maandelijks moet worden afgerekend. Dit is overigens in de meeste gevallen van jaarlijkse en maandelijkse betalingen zo. Heb je bijvoorbeeld een sportschoolabonnement of betaal je maandelijks voor een ander abonnement dat ook jaarlijks had gekund? Dan is de kans groot dat je bij een jaarlijkse betaling goedkoper uit bent. Check dus zeker eens je lopende abonnementen om te bekijken of je iets daarvan over kunt zetten tot een jaarlijkse betaling in plaats van een maandelijkse.