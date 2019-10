Zo geniet je optimaal van de ‘vallende sterren’-regen

Liefhebbers van vallende sterren kunnen hun wekkers weer zetten: er komt namelijk weer een sterrenregen aan!

Rond deze tijd van het jaar vliegen de Orioniden weer langs de aarde. Over de hele wereld zijn talloze vallende sterren te zien. Althans, vallende sterren zijn het eigenlijk niet. „Het lijkt op een ster, omdat het licht geeft”, legt Weeronline meteoroloog Yannick Damen uit. „Dat is ook wel de enige relatie. Het zijn kleine stofdeeltjes van een komeet die in onze atmosfeer binnenschieten.” In dit geval komen de stofdeeltjes van de planeet Halley vandaan, legt Damen uit. „Zodra ze onze atmosfeer binnenkomen, verbranden ze niet echt maar ontstaat er een soort elektrische lading. Daardoor gaan ze gloeien.”

Stofdeeltjes

De komeet waar de stofdeeltjes vandaan komen, heet Halley. Die kunnen we niet zien: hij komt namelijk slechts eens in de 75-76 jaar langs. De laatste keer was in 1986 en de eerstvolgende keer in 2062. Hoe kan het dan toch dat we wel elk jaar een meteorenregen hebben? „Zo’n komeet heeft een hele lange staart die om de zon heen draait. Alles wat om de zon heen draait, kan dat heel lang blijven doen. Het is ook niet de enige jaarlijkse sterrenregen: in augustus heb je bijvoorbeeld de Perseïden. Het heelal zit echt vol met van die gekke dingetjes.”

Donkere plek

Mocht je de regen willen bekijken, dan zit je vannacht goed. „Er is wel regionaal mist, dat kan je zicht belemmeren. In het zuiden neemt de bewolking ook wat toe. Het noorden van Nederland is de beste plek om de regen te zien, denk bijvoorbeeld aan het waddengebied”, voorspelt Damen.

Zoek dan vooral naar een plek waar het goed donker is. „Licht in de steden zorgt dat je het niet goed kunt zien. Het zijn korte, fletse strepen. Zoek dus een goed donkere plek op. Laat je ogen vervolgens wennen aan het donker, kijk dus niet steeds op je smartphone maar laat je ogen echt wennen. Het helpt ook om goed uitgerust te zijn.” Hoewel het niet enorm koud wordt, tipt Damen wel om warme kleding mee te nemen. Hoelaat je klaar moet zitten? „De beste tijd is zes uur ‘s ochtends. In het begin van de avond en nacht is de regen nog niet goed zichtbaar. Het hoogtepunt is rond zes uur in de morgen.”