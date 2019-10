Zijn reisgidsen nog wel relevant?

Nederland staat dit jaar in de top tien van de Lonely Planet. Moeten we bang zijn voor een extra stroom toeristen, of is de reisgids niet meer zo relevant als het gaat om de keuze in reisbestemmingen?

Op social media staat het er vol van: ‘perfecte’ vakantiefoto’s van je vrienden of familie, die zich op de mooiste bestemmingen bevinden. Dit motiveert vooral jonge mensen om vervolgens ook naar deze plekken te gaan. Want waar reisgidsen vroeger een belangrijke bron van informatie waren, baseren reizigers hun keuze nu eerder op advies van vrienden en familie of op plekken die ze voorbij zien komen op social media.

Nederland staat op plek zeven in het lijstje van de Lonely Planet met de tien beste landen om te bezoeken in 2020. Dat vindt Elsje van Vuuren, van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC), een mooi compliment. „Deze reisgids kan zeker bijdragen leveren aan het aantal toeristen dat naar Nederland komt. Wat heel positief is, is dat niet alleen Amsterdam wordt genoemd als goede bestemming in ons land. Ook Groningen, Arnhem en de Veluwe staan er bijvoorbeeld in.” Dit draagt volgens haar bij aan het verspreiden van de toeristen, in plaats van dat iedereen massaal naar onze hoofdstad gaat.

Keuze van reizigers

Maar reisgidsen als de Lonely Planet zijn niet meer toonaangevend in de keuze van toeristen. Waar dit soort reisgidsen vroeger een belangrijke bron van informatie waren, baseren vooral jonge reizigers hun keuze nu op dingen die ze op social media voorbij zien komen. Inspiratie voor een reisbestemming krijgt 56 procent van de millennials vooral van vrienden en familie, concludeerde het magazine Emerce afgelopen jaar.

Volgens de Reputatiefabriek baseert een derde zelfs deze keuze op hoe leuk de foto’s het zullen doen op Instagram. Reisbureau TUI speelde hier eerder al slim op in: afgelopen jaar lanceerde het een ‘#followme’-pakket. Een professionele fotograaf gaat dan met je mee op vakantie om de beste foto’s te maken voor jouw social media. Vooral millennials en influencers zouden hier gebruik van maken.

Mark Mackintosh, hoofdredacteur van reismagazine Columbus Travel, ziet ook duidelijke een verandering in de factoren waar reizigers hun keuze op baseren. „Wij zien ook een onderscheid in leeftijdsgroepen. Zo zijn mensen die onze website en social media bezoeken voor reisadvies een stuk jonger dan de lezers van ons blad.”

Nederland staat dit jaar in de top tien van de Lonely Planet./ Unsplash

Deze jongere generatie laat zich volgens Mackintosh vooral leiden door Instagram. „Hier doen ze in de eerste instantie inspiratie op, maar ze plannen hun reis hier ook op in. Willen ze bijvoorbeeld naar Thailand, dan gaan ze heel doelbewust kijken naar hun favoriete Instagram-accounts en op basis van foto’s bepalen waar ze zelf heen willen. Zo stellen ze hun hele reis samen.”

Voor de oudere generatie zijn reisgidsen nog wel wat relevanter, constateert Mackintosh. „Als we kijken naar de lezers van ons blad, die dus wat ouders zijn, heeft twee derde vorig jaar nog gebruik gemaakt van een reisorganisatie.” Deze mensen willen volgens hem echt nog advies van een externe partij. „Voor deze groep is er altijd nog een rol voor reisgidsen zoals Lonely Planet of Columbus Travel.”

Toerisme in en uit Nederland

Zo’n 19 miljoen toeristen bezochten vorig jaar ons landje. Dat aantal zal de komende jaren ook alleen nog maar blijven groeien volgens Elsje van Vuuren. En niet alleen dankzij de ranking van de Lonely Planet. De groei ligt er volgens haar namelijk aan dat steeds meer mensen weekendjes weg gaan. „In het algemeen zie je dat mensen over de hele wereld steeds vaker op reis gaan. We kiezen daarbij vaker voor een bestemming dichter bij huis.”

Mackintosh stelt ook dat reizigers tegenwoordig wat dichter bij huis blijven. „Populaire bestemmingen voor Nederlanders liggen nu in Europa.” Het reisblad heeft ook onderzoek gedaan naar waar reisinteresses liggen. In de top drie staan roadtrips, eilanden en treinreizen. „Hieruit wordt duidelijk dat mensen hun keuze ook erg baseren op bijvoorbeeld duurzaam reizen. Maar ze baseren zich ook op bijvoorbeeld lijsten waarin staat welke data je het best naar bepaalde bestemmingen kunt gaan.”

Keuzes voor bestemmingen worden dus steeds minder gebaseerd op wat reisgidsen ons vertellen en steeds meer op wat we zien op social media. We hoeven ons dus geen grote zorgen te maken over een extra massa toeristen in Nederland, nu we in de top tien van de Lonely Planet staan. Tenzij ze dit op Instagram gaan plaatsen…