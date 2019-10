Zes olifanten omgekomen bij Thaise waterval

Je kunt het je haast niet voorstellen, maar vrouwen in Saoedi-Arabië konden tot voor kort geen hotelkamer boeken in hun land. Vanaf heden mogen vrouwen zelf een kamer boeken en ook buitenlandse stellen die niet getrouwd zijn of geen relatie hebben mogen voortaan een kamer delen.

Geen boerka meer te dragen

Voor Saoedi’s geldt dit alleen als ze kunnen bewijzen dat ze een relatie hebben of familie zijn. Ook hoeven vrouwelijke toeristen geen boerka meer te dragen. Maar hun kleding mag niet te opvallend zijn. Vorige week maakte Saoedi-Arabië al bekend dat reizigers uit 49 landen voortaan een toeristenvisum kunnen krijgen. Bijzonder, want in Saoedi-Arabië bestond toerisme eigenlijk niet. Alleen pelgrims en expats konden een visum krijgen, en pas sinds kort zijn ook bezoekers van sport- of culturele evenementen welkom in het land.