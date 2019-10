Zes mensen in woning Ruinerwold zijn vader met zijn 5 kinderen

De zes mensen die de politie aantrof in een woning in Ruinerwold zijn vijf kinderen en hun vader. Dat hebben ze zelf tegenover de politie verklaard.

Huurder zit nog vast

Daarnaast is een andere man aangehouden. Hij is de huurder van het pand. „We weten nog niet wat de relatie met de overige personen is. Dit maakt deel uit van ons onderzoek. Hij is ingesloten voor verhoor en zit nog vast", aldus de politie.

De gezinsleden hebben zelf aangegeven meerderjarig te zijn. De politie zoekt dit nog uit. Ze zijn onderzocht door een arts. De politie ging kijken in de woning nadat een van de zonen zich had gemeld en had verteld over de leefomstandigheden van zijn familie. Agenten troffen het gezin aan in een kleine ruimte van de woning. „Het is onduidelijk of zij daar vrijwillig verbleven", aldus de politie. Mogelijk leefden ze sinds 2010 in het huis.

De opgepakte bewoner van het huis waar ook een vader en zijn kinderen in totale afzondering leefden, liep jarenlang rond met een groot geheim. Mensen die klusjesman Josef B. (58), de huurder van het pand, kennen staan perplex dat hij vooral de kinderen zo aan hun lot heeft overgelaten, meldt het AD.