Zeldzame albinozeehond 'Snowwhite' gevonden op Texel

Ecomare Texel kreeg deze week een bijzonder belletje. Volgens de vinder lag er een witte zeehond met een bebloede neus op de Waddendijk. Dit was duidelijk geen gewone zeehond, maar een albinozeehond. Het is de eerste keer dat er bij Ecomare een albinozeehond is binnengebracht.

„Toen het dier gevonden werd lag hij met zijn ruggetje bol omhoog en dat is meestal een teken dat er iets aan de hand is. Ook had hij een bebloede neus,” zegt Mariette Smit, hoofd afdeling dierenverzorging bij Ecomare. In eerste instantie werd nog gedacht dat het om een pasgeboren grijze zeehond ging, maar dit was duidelijk geen gewone zeehond. Met zijn lichte vacht en rode kenmerken heeft het dier kenmerken van albinisme: een afwijking waarbij geen pigment wordt aangemaakt.

Foto: Ecomare

Snowwhite

„Wij bestaan sinds 1952 en in al die jaren hebben we nog nooit eerder een albino zeehond binnen gehad. Wel werd er deze zomer een albino hondshaai binnengebracht.” De albino zeehond die de naam toepasselijke naam Snowwhite heeft gekregen is naar schatting een mannetje van 3-4 maanden oud. Het dier bleek erg ziek te zijn door een longworm infectie, waardoor hij allerlei wondjes op zijn lichaam heeft.

Foto: Ecomare

Vermogen om op vis te jagen

„Zijn infectie zit in zijn longen en daardoor heeft hij het erg benauwd. Hierdoor heeft hij minder energie en is zijn vermogen om op vis te jagen afgenomen. Hij is ook magerder dan dat hij in deze periode had moeten zijn,” zegt Smit. Snowwhite heeft weinig zicht, maar of het dier helemaal blind is moet nog worden onderzocht.

Ondanks zijn infectie maakt hij het redelijk goed. Tot verrassing van de dierverzorgers dook hij meteen het water in en at daar twee hele haringen op. De albino zeehond wordt in de quarantaine verzorgd en is door de ramen goed te bekijken.