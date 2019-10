'Zeker zeventig doden door Nederlandse bom in Irak'

De vader van het gezin dat in Ruinerwold een geïsoleerd leven leidde, had psychische problemen. Dat stelt de Verenigingskerk vrijdag in een persverklaring. Vader Gerrit Jan van D. was midden jaren tachtig kort lid van de Verenigingskerk, maar verliet in 1987 de organisatie.

Een broer van de man, Derk, is al lange tijd lid van de Verenigingskerk. „Ik heb sinds 1984 niets meer van mijn broer gehoord", zegt hij in de verklaring. De organisatie, ook bekend als de Moonsekte, kan verder niets zeggen over Josef B., de opgepakte huurder van het pand. Volgens de Verenigingskerk zijn er geen gegevens bekend waaruit blijkt dat hij op enigerlei wijze verbonden is geweest met de organisatie. De geloofsovertuiging van de Verenigingskerk werd in 1965 door de Zuid-Koreaanse dominee Sun Myung Moon naar Nederland gebracht.

De 67-jarige vader werd maandag met vijf meerderjarige kinderen gevonden in een huis in Ruinerwold, nadat een zesde aan de bel had getrokken. Dat zou een 25-jarige man zijn, die zijn verhaal zou hebben gedaan in een café in de Drentse plaats. De 58-jarige Josef B. is de huurder van het pand in Ruinerwold. Hij werd maandag aangehouden, aanvankelijk omdat hij het politieonderzoek belemmerde.