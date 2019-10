Wintertijd begint écht winters: het wordt koud!

NOS-verslaggever Robert Bas is door de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam in gijzeling genomen. Hij zit vast omdat hij niet bereid is als getuige vragen te beantwoorden in een lopende strafzaak, meldt de NOS. De omroep is „buitengewoon geschokt" en spreekt van „een aanval op de persvrijheid in Nederland".

De zaak gaat over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die in 2014 werd doodgeschoten in zijn woonplaats Berkel en Rodenrijs. Gesprekken over deze zaak tussen een bron en Bas zijn afgeluisterd door justitie en toegevoegd aan het strafdossier, bleek eerder dit jaar. „Naar aanleiding van de opgenomen gesprekken werd Bas donderdag, op verzoek van de advocaat van de verdachte van de vergismoord, als getuige gehoord in deze strafzaak. Hij heeft tijdens dat verhoor om principiële en juridische redenen bij alle vragen een beroep gedaan op zijn journalistieke verschoningsrecht en geen inhoudelijke antwoorden gegeven", meldt de NOS.

Volgens de NOS blijft hij zeker tot maandag vastzitten. De rechtbank kon dat nog niet bevestigen. Later donderdag moet er meer duidelijkheid komen, laat een woordvoerder weten.