Winnaar Het Geluid deelt geldprijs van een ton met haar collega

Na 74 dagen is eindelijk Het Geluid van Qmusic geraden. De 36-jarige Kirsten uit Veenendaal wist donderdagochtend in de ochtendshow van Mattie en Marieke het juiste geluid te geven tijdens de €100.000 SuperRonde. Een historisch moment, want nog nooit eerder werd er zo’n hoog bedrag gewonnen op de radio.

'Wow, ik ben een beetje sprakeloos' was het eerste wat Kirsten zei nadat ze hoorde dat ze het juiste geluid – ‘het verstellen van een wereldstekker in de juiste stand’- had geraden. Radio-dj’s Mattie en Marieke wisten ook niet wat het geluid was en waren even verbaasd toen het antwoord goed bleek te zijn. „Mijn hemel zeg, ik sta te trillen op mijn benen,” zei Mattie in de show.

Winnares Kirsten moet het nieuws nog even laten bezinken. „Het voelt nog steeds onwerkelijk! Is dit echt waar, hebben we echt gewonnen? Het besef zal de komende dagen wel komen denk ik.”

Dankzij een wereldstekker

De geluksvogel deed samen mee met haar collega Dennis (42), met wie ze samen in een telefoonwinkel werkt. „We hadden dinsdag alle hints achter elkaar gezet en we dachten: het is vast een wereldstekker. Op YouTube hebben we een filmpje opgezocht van iemand die een wereldstekker aan het verschuiven was en toen wisten we ja dit moet het juiste antwoord zijn!”

Kirsten en Dennis werken nog maar een paar maanden samen, maar ze kunnen het goed met elkaar vinden. De collega’s maakten de afspraak dat om de dag iemand zou mee doen. Kirsten was donderdag aan de beurt om te bellen. Het eerste wat ze heeft gedaan nadat ze hoorde dat ze tegenwoordig heel wat euro’s rijker is? „Ik heb gelijk Dennis gebeld en daarna moest ik nog opschieten ook, want ik moest op tijd op werk zijn. Uiteindelijk heb ik maar een halve dag gewerkt.”

Wat ze met de prijs gaat doen? „Dennis en ik gaan vanavond een hapje eten en goed borrelen! En ik ga een vakantie boeken, verder weet ik nog niet wat ik met het geld ga doen.” Of ze nog tips heeft voor andere luisteraars? „Speel het spel met zijn tweeën, dan hoor je het beter en maak je meer kans om uitgekozen te worden.”

Jury

Deze editie van Het Geluid liep sinds 1 augustus en alleen De Jury wist wat Het Geluid was. Het Geluid wordt ieder jaar samengesteld door een vijfkoppige jury bestaande uit Qmusic medewerkers. „Zelfs de dj’s weten niet wat het geluid is. Zij horen alleen van de jury of het goed of fout is,” zegt Jelle Klerx, persvoorlichter bij het radiostation.

De reguliere waarde van Het Geluid was tot een recordhoogte van 66.100 euro gestegen. Maar door de SuperRonde werd het bedrag verhoogd naar een ton. Deze editie gaat de boeken in als een record. Het hoogste bedrag tot nu toe was 63.700 euro.