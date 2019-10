Wilhelmus voorlopig niet opgenomen in het lespakket

Het CDA kwam met het plan om op scholen het Wilhelmus te onderwijzen. Het lijkt er echter niet op dat het snel verplichte lesstof zal worden.

Dat komt mede doordat een commissie curriculum.nu - bestaande uit zo'n 150 leraren en schooldirecteuren - niet zoveel voor dat idee voelt. Die conclusie trok men na een onderzoek naar het opzetten van nieuwe lessenplannen.

Beperkende werking

„Het zingen van het volkslied beperkt veel te veel het aanleren van allerlei andere belangrijke Nederlandse waarden", zegt lerares Chantal Alkemade, lid van de werkgroep burgerschap in curriculum.nu, tegenover de NOS. „Dan wordt misschien op scholen gedacht: dan zingen we het Wilhelmus en dan zijn we klaar".

„Het is een veel te strikte opvatting over burgerschap", vervolgt Alkemade. „Burgerschap gaat onder meer over democratie, over het ontwikkelen van een eigen identiteit, over globalisering en de werking van de rechtsstaat."

Nationale symbolen

In de conclusie komt wel naar voren dat er aandacht besteed moet worden aan 'nationale symbolen' en daar bijbehorende dagen. Daarbij kan je Bevrijdingsdag, Dodenherdenking, Koningsdag en Prinsjesdag denken, maar ook aan bijvoorbeeld het Ketikoti-festival.