Wilders wil naar rechtszaak: bedreiger in de ogen kijken

PVV'er Geert Wilders is van plan om dinsdag naar de extra beveiligde rechtbank op Schiphol te gaan. Dan speelt de zaak van de man die ervan verdacht wordt dat hij een terroristische aanslag wilde plegen op de politicus.

De Pakistaan Janaid I. werd op 28 augustus vorig jaar aangehouden op het Centraal Station in Den Haag. Een dag ervoor zou hij op Facebook een filmpje hebben gezet waarin hij in het Pakistaans een aanslag aankondigde op de PVV-leider of de Tweede Kamer. Aanleiding was de cartoonwedstrijd voor spotprenten van de profeet Mohammed die Wilders had uitgeschreven.

De verdachte in de ogen kijken

De zaak tegen de 27-jarige I. is maandag en dinsdag gepland. Wilders is maandag verhinderd, maar wil dinsdag graag indien mogelijk „de verdachte in de ogen kijken". „Dit soort types zorgen ervoor dat ik deze maand al 15 jaar mijn vrijheid kwijt ben", laat hij in een reactie weten.

De strafeis tegen de Pakistaan wordt dinsdag verwacht. De rechtbank Den Haag is voor deze zaak uitgeweken naar de extra beveiligde locatie op Schiphol. Saillant is dat Wilders zelf regelmatig als verdachte dezelfde locatie moet bezoeken. Hij staat momenteel in hoger beroep terecht in het 'minder Marokkanen'-proces. Deze zaak gaat in december verder, er is een boete van 5000 euro tegen hem geëist.