Wereldberoemd wollig schaap Chris overleden

Een schaap met zoveel wol, dat hij in het Guinness Book of Records kwam en er een kinderboek aan hem werd gewijd. Chris, het schaap dat de wereld overging met zijn vacht, is dinsdag overleden in Australië.

Dat hebben de verzorgers van het merinoschaap bekendgemaakt op social media. „We zijn diepbedroefd over het verlies van deze lieve, wijze, vriendelijke ziel”, schrijven de verdrietige baasjes.

Zes jaar aan wol

In 2015 werd Chris voor het eerst gespot in de buurt van de Australische hoofdstad Canberra. Zijn vacht was zo groot, dat er vermoedens waren dat het beest al zes jaar niet geschoren was. De scheerbeurt die volgde, heeft waarschijnlijk zijn leven gered. En een wereldrecord opgeleverd, want er kwam ruim 40 kilo (!) wol van het schaap.

Vanuit het hele land kwamen er aanbiedingen om het wollige beest te adopteren, en zijn vacht werd tentoongesteld in het nationale museum van Australië. Alhoewel Chris vooral bekend stond om zijn wol, betekende het beestje voor zijn uiteindelijke baasjes van de Little Oak Sanctuary veel meer dan dat. Hij was een favoriet, vertelt één van de verzorgers aan een lokale krant. „Na zijn komst bij ons was Chris erg stil. Langzaamaan werd hij zelfverzekerder en nam hij het voortouw, hij vroeg altijd om aaitjes en kwam als eerste om eten vragen.”

Chris kwam dinsdagochtend niet opdagen voor het ontbijt en werd daarna gevonden. Zijn dood kwam onverwacht voor de baasjes: „Hij was de laatste tijd erg blij en gezond.” Het schaap is 10 jaar geworden, een normale leeftijd voor een merinoschaap.