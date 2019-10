Weduwnaar doet oproep: wie heeft trouwring van mijn vrouw gezien?

Op Facebook doet weduwnaar Ozan Kanik een emotionele oproep, hij is namelijk de trouwring van zijn vrouw verloren en kan deze sindsdien nergens meer vinden. Via de oproep hoopt hij in contact te komen met degene die de ring vindt.

Ozan bleef de ring van zijn vrouw Cassiopea om zijn pink dragen, nadat zij overleed. Donderdag kwam zijn „grootste angst" tot werkelijkheid: hij verloor de ring. Zijn oproep op Facebook is al duizenden keren gedeeld.

'Ondenkbaar'

„Vandaag is het ondenkbare gebeurd, mijn grootste angst”, schrijft de weduwnaar bij een foto van zijn trouwdag. „Het verliezen van Cassiopea’s trouwring.” Ozan denkt dat de ring is afgegleden toen hij koffers van zijn klanten in Amsterdam of bij Schiphol in- of uitlaadde. “Koude handen worden droge handen en je vingers worden vanzelf smaller.”

Ring met steentjes

Bij zijn Facebookpost zit ook een foto van de trouwringen. Het gaat om een gouden ring, met vijf steentjes in het midden. „De ring met steentjes was van haar en die droeg ik om m’n pink", schrijft Ozan.

Ook is de binnenkant van de ring gegraveerd, daar staat O & C 26-02-2015. „Dus mocht je het gevonden hebben please let me know”, schrijft Ozan. De eerlijke vinder kan zelfs een beloning verwachten: „Je zal mij erg blij hiermee maken en m’n verdriet weghalen. Een beloning staat op je te wachten.”