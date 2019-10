We scrollen zo’n 160 meter per dag op onze smartphone

We scrollen gemiddeld 160 meter per dag. Dat staat gelijk aan anderhalf voetbalveld. Hoe kan dat? En wat betekent dit voor onze duim?

Je wekker gaat. Met je ogen nog half dicht, druk je het geluid van je smartphone uit. Voor snoozen heb je geen tijd en dus open je direct je telefoon. Meteen begint hij te trillen en overal poppen rode bolletjes op. Je opent de apps, checkt je likes, het nieuws en of je vandaag een regenjas aan moet. Nog voor je de voeten de grond hebben geraakt, heeft je duim al enkele meters achter de rug.

De telefoon heeft ons onder de duim. Uit onderzoek van smartphonefabrikant OnePlus blijkt dat we gemiddeld 160 meter per dag scrollen, met uitschieters tot 700 meter – dat is ruim twee keer de Eiffeltoren. Die 160 meter staat gelijk aan 55 minuten beweging voor onze kortste vinger. Iets meer dan de helft (52 procent) geeft toe te scrollen zonder doel. Hoeveel effect heeft dat gescrol op je duim?

Blessuregevoelig

Je spieren rond je duim zijn niet gemaakt om langdurig en intensief gebruikt te worden, zegt handfysiotherapeut Jaap-Jan Bramer. „Je kunt dus zoveel scrollen dat je duim en pols overbelast raken. Dat komt doordat een handeling die je herhaalt altijd blessuregevoelig is. Net zoals hardlopen en te lang achter de computer zitten dat ook is.”

Dat we maar blijven scrollen, komt door apps die ons zo lang mogelijk willen vasthouden, zegt Stefan van der Stigchel, hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Utrecht. Hoe meer we scrollen, hoe meer advertenties we zien, hoe meer geld de bedrijven achter de apps verdienen. „Met notificaties proberen ze ons te lokken en ons vervolgens te houden. En die oneindige timeline stopt nooit.”

Concentratie

En al dat gescrol heeft invloed op onze concentratie. „Die notificaties leiden ons af, en als het niet lukt om ons te concentreren, levert ons dat stress op”, vervolgt Van der Stigchel, tevens auteur van het boek Concentratie. „Ook ‘mentale jeuk’, het jezelf afvragen of je wellicht een berichtje binnen hebt, zorgt voor een vermindering van onze concentratie.”

We scrollen zo’n 160 meter per dag op onze smartphone / Unsplash

Maar, benadrukt Van der Stigchel, er is geen wetenschappelijk bewijs voor het idee dat we ons tegenwoordig minder goed kunnen concentreren dan vroeger. „Er is geen studie die dat aanwijst. Wat we wél weten is dat velen hun concentratie niet optimaal gebruiken. En de telefoon speelt daar een vervelende rol in.”

Therapeut Bramer heeft weleens een patiënt gehad die net twee weken een nieuwe telefoon had en vervolgens veel last van de duim, maar toch valt het in de praktijk mee met het aantal klachten als gevolg van de ‘scrolduim’. „In het geval van die patiënt is het wel te verklaren, maar het blijft op basis van een vermoeden.”

Ervaar je tijdens het scrollen toch pijn in je duim of pols, dan kun je het de ‘50plus-methode’ toepassen, tipt Bramer. „Doe je telefoon in de ene hand en gebruik de wijsvinger van je andere hand om te scrollen.”

Het valt nog mee

Er is ook goed nieuws: in vergelijking met mede-Europeanen valt het in Nederland nog mee. De Italianen spannen de kroon met 263 gescrolde meters per dag. De Finnen (227 meter) en Zweden (205 meter) volgen. De Fransen (141 meter) en Denen (133) zijn de meest bescheiden scrollers.