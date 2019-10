We krijgen bepaald geen Elfstedentochtwinter

Henk Angenent blijft, als de voorspellingen van Weeronline uitkomen, nog altijd de laatste Elfstedentochtwinnaar sinds 1997.

Wisselvallig. Overheersende zuidwestenwinden maakt de meeste dagen zachter dan normaal. Met die winterweervoorspelling van Weeronline, gisteren bekendgemaakt, moeten we het voorlopig doen. „De kans op een typisch wisselvallige en zachte Nederlandse winter is groot”, meldt Yannick Damen, woordvoerder van de weerdienst.

Eeuwige hoop

Over ruim een maand begint de meteorologische winter. En tegelijkertijd de eeuwige hoop op een Elfstedentocht, al dan niet aangewakkerd door het tv-programma De Wereld Draait Door. Of presentator en fan Matthijs van Nieuwkerk een eerste tocht sinds 1997 als tv-man gaat meemaken, is de (en zijn) grote vraag. Maar voor de komende winter ziet het er niet goed uit.

Dit beeld, Elfstedenhelden die Harlingen passeren, kunnen we voorlopig uit ons hoofd zetten. / Marcel Antonisse | ANP

Voor zowel december, januari als februari zijn de computermodellen unaniem: de kans op zachter weer dan normaal is groot. Meestal waait de wind uit het zuidwesten en daarmee wordt zachte oceaanlucht aangevoerd. Daardoor is de kans op vorst en sneeuw kleiner dan gebruikelijk en zal de temperatuur regelmatig oplopen tot in de dubbele cijfers.

Kans op Tocht der Tochten: miniem

Een normale winter telt 38 dagen met vorst in de nachten en zeven ijsdagen waarop het ook overdag blijft vriezen. Dit jaar valt dit aantal beduidend lager uit. Daarmee neemt de kans op schaatsijs af en is de kans op een Elfstedentocht nog kleiner dan gemiddeld. Door het opwarmende klimaat is de kans op de Tocht der Tochten afgenomen van 20 procent aan het begin van de vorige eeuw naar 8 procent nu. Voor komende winter is de kans kleiner dan 5 procent. Weeronline meldt dat er slechts gehoopt kan worden op korte perioden met koude oosten- tot noordenwinden, waardoor het wel tot sneeuw- of schaatspret kan komen.

Zaterdag maakte de dienst ook bekend dat 2019 op dit moment het op drie na warmste jaar ooit gemeten is. Metingen worden verricht sinds 1901. Met 1752 uur tegen 1639 normaal is het tot nu toe ook het op drie na zonnigste jaar ooit gemeten. Buiten dat is het ook een natter jaar dan we gewend zijn.