We gooien steeds minder voedsel weg

In Venlo starten ze vrijdag met een ‘huisdierproef’ waarbij het eigen huisdier op ziekenbezoek mag. Een firsttimer voor ziekenhuizen in Nederland

Oké, je boa constrictor komt er niet in en ook je vogel(spin) blijft gewoon in z’n kooitje thuis zingen (of kruipen), maar wel grote kans dat je voor even herenigd kunt worden met Bruno, Minoes of Nijntje wanneer je in medisch centrum VieCuri Medisch Centrum in Venlo verblijft. Op Dierendag start hier een unieke proef om bezoek tussen patiënten en hun huisdier mogelijk te maken. De proef begint bij de verpleegafdelingen Longgeneeskunde en Orthopedie en na een proefperiode wordt bekeken of ze het ziekenhuisbreed kunnen uitbreiden.

Steuntje in de rug