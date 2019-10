VVD: afspraken Koninkrijk in de prullenmand

Tijdens Weekend van de Wetenschap trokken de sterren in Twente veel bekijks, en dat is maar goed ook. ,,Mensen verliezen het contact met de duisternis.”

In vol ornaat staat hij in het midden van de koepelvormige tent te pronken: de oudste, nog werkende sterrenprojector ter wereld, bijna een eeuw geleden vervaardigd door firma Zeiss in het Duitse Jena. Het historische planetarium waarin de nachtelijke sterrenhemel wordt geprojecteerd, ook wel ‘Wonder van Jena’ genoemd, staat nu hier in De Museumfabriek in Enschede en trekt tijdens het Weekend van de Wetenschap, waarin 350 deelnemende organisaties de deuren openen, al veel bekijks. Of om het met de woorden van een jonge toeschouwer samen te vatten: ‘wauw, die sterren fonkelen echt ziek mooi hier in het stikkedonker.’

Een eeuw geleden