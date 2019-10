Voorarrest oprichter No Surrender Klaas Otto verlengd

De 41-jarige Mark de G. heeft volgens de rechtbank in Zwolle een vriend gedood, in stukken gezaagd en in de kruipruimte van diens huis verstopt. Hij kreeg dinsdag twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd.

De rechtbank in Zwolle achtte bewezen dat Mark de G. zijn kameraad Deniz in februari 2018 met een pistoolschot om het leven bracht. De G. heeft altijd beweerd dat zijn 38-jarige vriend zichzelf van het leven heeft beroofd, nadat hij in de woonkamer van De G. coke had gebruikt. De rechters vinden die verklaring ongeloofwaardig. Het Openbaar Ministerie had ook twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

Sporen uitwissen