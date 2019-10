Voor Europa werken, terwijl je bepaald geen EU-fan bent

In een vierdelige reeks worden nieuwe en onlangs begonnen Nederlandse leden en gezichten van het Europees Parlement voorgesteld. Wie zijn zij en wat drijft hen? Deel 3: Rob Rooken van FvD.

Dat was wat bij de uitslag van de Europese verkiezingen. Zo heb je niemand in Brussel en Straatsburg, zo heb je drie zetels. Het overkwam Forum voor Democratie, kortweg FvD, terwijl de partij van de snel opgekomen Thierry Baudet niet bepaald als Europafan te boek staat. Dat is dus wat voor Rob Rooken. Zit de nummer 3 van de verkiezingslijst ‘zomaar’ op het Europese pluche. Zonder lange politieke achtergrond, maar wel als een van de drie oprichters van de succespartij. Dat moet dus wat zijn: in Europa werken terwijl je referenda over ‘de uitzichtloos mislukte’ euro en open grenzen wil. Terwijl je vindt dat de uitbreiding van de EU ‘direct moet stoppen’. En terwijl je dus tegen die EU bent en slechts Europese beschaving en economische samenwerking ziet zitten.

Zelf gekocht!

Bepaald chagrijnig is Rooken wat dat betreft totaal niet, als Metro hem in zijn kleine werkkamertje in Straatsburg treft (met dat pluche valt het dus wel mee). Integendeel. „Goeiemorgen, ben ik de rechtse blanke man in de reeks?, haha”, vraagt hij vrolijk. Rooken is de enige politicus – in deze serie – die tijdens het gesprek geen scherp meeluisterende woordvoerder naast zich heeft zitten. Wél heeft hij een espresso-apparaat op zijn bureau. „Zelf gekocht! Nee, geen dure leren stoelen hier. Vind ik helemaal prima en doelmatig. Vertel dat vooral je lezers.”

Abstract en oninteressant

De Europese politiek duidelijk maken aan de mensen thuis is al jaren moeilijk, weet ook Rooken. „Het is abstract, technisch, vaak oninteressant, ver weg en hier zitten niet de meest high profile-politici. Baudet en Theo Hiddema zie je namens FvD in de Tweede Kamer debatteren met Mark Rutte en anderen. Als je in het Europees Parlement zit, heb je veel minder een gezicht.” Dat en de gedachten van zijn partij over Europa weerhouden hem niet om als MEP, zo noemt Rooken het zelf (Member of European Parlement), vol overtuiging aan de slag te gaan. „Mijn drijfveer om in de politiek te gaan is dat ik vind dat we in Nederland allemaal zelf moeten kunnen stemmen over wat je wilt en niet wilt. Zoals bij het Oekraïne-referendum. Maar ik wil ook dat er dan naar die wil geluisterd wordt, een uitslag moet bindend zijn. Dat is mijn ideale wereld. De mensen thuis verdiepen zich dan veel beter in onderwerpen. In Zwitserland (geen EU-lid, red.) werkt dat heel goed. Mijn idee en die van mijn partij verhouden zich niet goed tot de EU. Maar hoe beperkt de invloed van parlementsleden hier ook is bij het woud aan regel-voorstellen dat voorbijtrekt, vind ik wel dat we er moeten zijn.” Want Rooken en FvD maken zich zorgen en dan moet je dus iets doen. „Zorgen om immigratie, zorgen om hoe er wordt omgegaan met klimmaatplannen.”

Thierry Baudet. / Lex van Lieshout | ANP

Mensen staan op

Hij denkt wel dat de EU eindig is. „Op een gegeven moment zal er een grote groep mensen in Nederland en in andere landen opstaan en zeggen ‘is dit het nou wel?’ De EU heeft weeffouten, de euro heeft weeffouten. Alleen worden die weeffouten nooit opgelost. Doorpakken en doorrammen, zo gaat het nu. Ondertussen levert de euro problemen op, bijvoorbeeld voor de pensioenen in ons eigen land en voor de economieën van Zuid-Europese landen.” Na een korte stilte: „Maar ja, we zitten in die EU. We zijn er afhankelijk van en moeten er heel veel geld aan betalen. Als dat spel wordt gespeeld, dan kun je beter aan tafel gaan zitten. En daarover zullen we zeker naar Nederland communiceren, dat gebeurt te weinig.”

Tegen beter weten in

Drie Europese zetels noemt Rooken ‘een hele mooie score’. Bij de FvD-achterban stond men echter niet te popelen om richting Brussel en Straatsburg te trekken. Rooken stak zijn vinger wel op. „Uit nieuwsgierigheid naar hoe het hier werkt. En omdat ik, misschien tegen beter weten in, iets teweeg wil brengen.” Wat is zijn top 3 speerpunten dan? „Zo’n rijtje heb ik nog niet”, geeft de Groninger eerlijk toe. „Ik kijk naar heel veel onderwerpen. Maar zoals gezegd zijn immigratie en klimaat voor ons belangrijke zaken en tegelijkertijd ook grote issues voor de huidige generatie. Wij vinden - los van het feit of klimaatmaatregelen iets opleveren - de financiële consequenties van die maatregelen extreem groot.” En waar wil hij heen met het dossier immigratie? „Je hebt twee soorten lidstaten binnen de EU: de ontvangers en de betalers. Nederland is een netto-betaler, daar heb ik het moeilijk mee.” Is de euro geen speerpunt dan? „Daar heb ik hier zó weinig over te zeggen. Maar ik vind wel dat we uit die euro moeten, ook al zouden we bij de EU blijven. Nee, we hoeven niet per se terug naar de gulden. Wel naar een eigen munt die past bij onze economie.”

Vechten tegen de bierkaai

Rooken verwacht dat zijn Europese tijd veel vechten tegen de bierkaai zal betekenen, want meer Europees Parlementsleden zijn vóór de EU. „Maar principes zijn principes en we gaan ons best doen in de wedstrijd. Gooi je een klein steentje in de rivier? Het water stroomt altijd door naar beneden. Waar ik wel van baal is dat het debat hier bijna afwezig is, omdat parlementsleden in hun eigen taal mogen spreken. Zit ik daar met een koptelefoon op te luisteren naar een snel ratelende Italiaanse man, terwijl het in het Nederlands wordt vertaald door een real time meepratende dame. De helft valt weg of ontgaat je. Héél lastig. Allemaal Engels spreken zou een stuk effectiever zijn.”

Dan spurt hij naar een volgende vergadering. Tegen beter weten in of niet. „Maar ik vind het tot nu toe leuk hoor!”

De verkiezingsavond van 'FvD' in mei. Linksachter Rob Rooken. / Bart Maat | ANP

Paspoort

Rob Rooken (50).

• Geboren in: Groningen.

• Woont in: Muiderberg.

• Burgerlijke staat: Vader van twee kinderen.

• Partij: Forum voor Democratie (3 zetels in het Europees Parlement, na eventuele Brexit 4).

• In Europa: Europese Conservatieven en Hervormers.

• Loopbaan: Was eigenaar van internetbedrijven (bijnaam: de internetgoeroe).

• Politieke loopbaan: Is één van de drie oprichters en secretaris van Forum voor Democratie (is ook secretaris van het Renaissance Instituut, het wetenschappelijk bureau van FvD).

• Maakte: De video De Nieuwe Schoolstrijd (‘meldpunt linkse indoctrinatie op scholen & universiteiten’).