Vier slapende New Yorkse daklozen doodgeslagen

Een 24-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats wordt ervan verdacht dat hij vier daklozen met een metalen pijp om het leven heeft gebracht.

Een vijfde slachtoffer liep zware verwondingen aan zijn hoofd op en is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie van New York heeft de verdachte aangehouden.

Willekeurige aanvallen

De aanval vond plaats in de wijk Chinatown, op de grens met de Lower East Side. De politie werd gewaarschuwd door iemand die zag dat een man op straat lag met ernstige verwondingen aan zijn hoofd. Kort daarop ontdekte de politie een tweede slachtoffer in dezelfde straat, en even verderop nog drie.

De politie heeft een 24-jarige man aangehouden op verdenking van de moorden. Bij zijn arrestatie werd eveneens een slagwapen aangetroffen. „Het lijkt om willekeurige aanvallen te gaan," vertelde de politie op een persconferentie over een mogelijk motief. „Niemand was het doelwit vanwege ras, leeftijd, of iets van dien aard." De zaak wordt nader onderzocht door de recherche en de verdachte is vastgezet.

Elke nacht slapen meer dan 63.000 mensen in de daklozenopvang van de stad New York, aldus belangenbehartiger de Bowery Mission. Maar bijna nog eens 4000 daklozen slapen op straat, in de metro of in andere openbare ruimtes.