Verzorgen van planten hét alternatief voor het krijgen van kinderen?

Het traditionele gezin bestaat niet meer. Daar begint het althans op te lijken. Waar eerst de trouwe viervoeter de plek van een kind leek in te nemen, is nu de huiskamerplant bezig aan een opmars.

Millenials zeggen tegenwoordig niet veel te voelen voor het traditionele huisje-boompje-beestje. Daar komt bij dat een huis kopen bijna niet te doen is, de arbeidsmarkt onzeker is en ook het vinden van de juiste partner is lastig. Hieruit volgt dat zij steeds later of misschien wel helemaal niet aan kinderen beginnen.

Waar veel mensen met huisdieren zichzelf al zagen als de vader of moeder van hun trouwe viervoeter. Is er nu iets vergelijkbaars aan de hand met planten. Mensen die ervan houden om voor hun planten te zorgen worden op Instagram #plantparents genoemd en volgens een rapport van onderzoeksbureau WGSN Global macro-agency is het zorgen voor je planten alsof het je eigen kinderen zijn een groeiende markt.

Een band opbouwen

Hoe dat komt ligt volgens consumentenpsycholoog Patrick Wessels onder meer aan het feit dat we graag ergens goed in willen zijn. „Het is heel simpel. Als je goed je best doet, dan gaat zo’n plant groeien”, zegt Wessels. Het gaat daarbij volgens de consumentenpsycholoog om het behalen van een bepaalde competentie.

Wessels denkt dat het opbouwen van een band met een plant mogelijk is, omdat ze er altijd zijn. „Als je een plant in huis haalt, dan kan hij maanden, soms jaren staan. Je ziet ze groeien en ontwikkelen.” Hij vervolgt: „Water geven aan een plant klinkt niet heel spectaculair, het verzorgen van planten klinkt daarentegen veel interessanter.”

De consumentenpsycholoog benadrukt dat een directe vergelijking met kinderen misschien wat vergezocht is, maar geeft wel aan dat er door het intensief verzorgen van een plant een band kan ontstaan. Deze relatie tussen plant en verzorger herkent ook Sanne Vroom, plantengek in hart en nieren. Vroom: „Ik heb planten voor de leuk, maar als ze doodgaan is dat wat het is.”

Voldoening

Vroom denkt dat mensen voldoening halen uit het zorgen voor hun planten wanneer ze succes hebben en de plant het goed doet. „Het is een heel persoonlijk succes. Het feit dat de plant goed groeit is volledig aan jou te danken.” Dat planten zorgen voor een huiselijke knusheid en warmte is ook mooi meegenomen.

Daarnaast past het bij de tendens van de afgelopen jaren waarbij we steeds vaker stilstaan bij duurzaamheid. „Er zijn veel zorgen over het klimaat, ergens denk ik dat we het gevoel hebben dat we daar iets positiefs aan willen bijdragen door goed voor onze planten te zorgen”, zegt Rachelle Klaassen van het Plantenasiel. „Door je over je planten te ontfermen, kun je ze wellicht gaan beschouwen als je kind.”

Klaassen vervolgt dat jonge mensen tegenwoordig veel te hoge verwachtingen hebben van het leven en zichzelf. Zo verwacht de samenleving een interessante studie, een leuke baan, gezond eten, een druk sociaal leven en het beoefenen van een sport, het liefst op hoog niveau. „Het is niet uit te houden altijd alles perfect te moeten doen. Daaruit volgt denk ik een verlangen naar stilte, even niks hoeven. Dat vinden veel mensen terug in de natuur, want daar hoef je niks.”

De natuur in huis halen

Alleen daarom al zouden planten steeds populairder worden. „Je haalt de natuur dichterbij. En die plant in het raamkozijn verwacht niets meer van je dan een beetje liefde en wat water. Het verzorgen van zo’n plant kan daarom op een eenvoudige manier voor voldoening zorgen”, geeft Klaassen aan.

Ook Wessels staat stil bij de veranderende samenleving en benoemt het feit dat we minder sociale contacten hebben. „Wat dus kan helpen is dat planten er altijd zijn.” Hoewel het verzorgen van planten een hele opgave kan zijn, is dat daarom wel de moeite waard. „Als je al maandenlang voor je kamerplant zorgt, doe je als je op vakantie gaat net iets meer moeite om ervoor te zorgen dat je plant nog leeft als je terugkomt. Bijvoorbeeld door de buren te vragen om ze water te geven.”

De huiskamer van Sanne Vroom. / Sanne Vroom

Dat het verzorgen van planten een hoop tijd in beslag kan nemen, beaamt ook Vroom. „Momenteel heb ik ongeveer 550 planten. Ik ben ongeveer een half uur per twee weken met de planten bezig. In de lente krijgt alles nieuwe aarde of een nieuwe pot. Daar ben ik wel een dag of twee zoet mee.”

Instagram

Tot slot is een groot voordeel van veel planten in je huis, naast de gezelligheid, dat het er mooi uitziet. „Planten zijn ongelofelijk fotogeniek, dus als je een mooi beeld op Instagram wil posten dan leent een plant zich hier bijzonder goed voor”, zegt Klaassen. „Ik denk daarom dat Instagram zeker invloed heeft op de groeiende liefde voor planten.” Daar lijkt het inderdaad wel op. Zo telt het account #plantparent al bijna 100.000 berichten.