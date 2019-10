Vermiste wolven slachtoffers van stropers?

Zoogdiervereniging Nederland liet dinsdag weten dat drie wolven die een tijdlang door Nederland liepen al een poos niet zijn gesignaleerd. Volgens een woordvoerder moet er rekening worden gehouden met eventuele stropers.

Het gedrag en de bewegingen van wolven worden door heel West-Europa nauwkeurig bijgehouden en gedeeld. Als een wolf sporen achterlaat of ergens dood wordt gevonden, is die informatie tot in Tsjechië en Polen bekend. „Van twee van de drie wolven is sinds maart 2018 en mei 2018 niks meer vernomen. Anderhalf jaar is erg lang, het is een risicovolle tocht, er kan dus van alles gebeurd zijn”, zegt Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging.

Verborgen leven

Denk bijvoorbeeld aan dood door ziekte, een beet van een prooidier, een gevecht met een andere wolf of het werk van een stroper. „Uiteraard hoop ik zelf op het eerste”, laat Leo Linnartz, van Wolven in Nederland weten.

Volgens Linnartz kan het ook zo zijn dat de wolven gewoon nog niet gevonden zijn. „Het komt vaker voor dat zodra wolven ergens een territorium hebben afgebakend, ze pas na één of twee jaar opnieuw gesignaleerd worden. Ze leiden een verborgen en verstopt leven.”

De kans dat er sprake is geweest van stroperij is aanzienlijk te noemen, zegt Lelieveld. „We krijgen vanuit heel Europa meldingen dat stroperij echt een ding is. Dat zou ook zomaar in Nederland aan de hand kunnen zijn, maar we hebben daar nog geen concrete aanwijzingen voor.”

Lastig te vinden

Linnartz kan dit beamen. „In Duitsland en België speelt dit behoorlijk. Naar ik heb begrepen leven er onder de Belgen een aantal mensen die hun bloedhekel aan wolven niet onder stoelen of banken steken. Zij nemen het recht en het geweer daarom in eigen hand. Het gaat hier uiteraard wel om een kleine groep mensen.”

Vooralsnog blijft het speculeren. Zolang er geen aanwijzingen zijn, kan er geen actie worden ondernomen. „Het zou goed kunnen dat we nooit meer iets horen”, zegt Lelieveld. Linnartz voegt daaraan toe dat een dood dier midden in de natuur lastig te vinden is.

De rest van de wolven die in Nederland leven, drie volwassen en vijf jongen, maken het goed. „We vinden het ook heel fijn als mensen dit blijven melden. Alleen liever niet met foto’s op social media, want het maken van de foto kan de wolven afschrikken”, laat Lelieveld weten.