Verdachte van moord op advocaat Wiersum langer vast

Er zijn te weinig plekken voor fietsen om de groei van het aantal ov-reizigers met een fiets bij te houden. De NS wordt opgeroepen om snel maatregelen te nemen.

Wil je met de fiets in de trein? Dan mag dit alleen buiten de spits op de speciaal daarvoor bestemde plekken in de trein. Is er geen ruimte, dan kan je fiets dus niet mee in desbetreffende trein. En dat is voor heel veel reizigers vaak het geval. Er zijn namelijk veel te weinig plekken voor fietsen in de trein, waardoor veel reizigers tot hun frustratie moeten achterblijven op het perron.

Het begon allemaal met een open brief die werd gestuurd naar de NS. Nico Salm uit Amsterdam vroeg de NS in deze brief om meer capaciteit te maken voor fietsen in de trein. De Fietsersbond en reizigersvereniging Rover zetten zich achter deze klacht. Dat vertelt Martijn van Es van de Fietsersbond. Hij heeft in de bijna tien jaar dat hij bij de bond werkt, nog nooit zo veel klachten voorbij zien komen als afgelopen zomer.