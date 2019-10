Vega's opgelet: McDonald's komt met nuggets zonder kip

Bijna de helft van de werknemers in de zorg ervaart hoge tot zeer hoge werkdruk, dit blijkt uit recente cijfers van het CBS. Een meerderheid geeft hierbij aan dat de werkdruk het afgelopen jaar is toegenomen. Toch is driekwart van de werknemers in de zorg tevreden.

Marije Mulder (28) werkt binnen de jeugdzorg als ambulant werker voor gezinnen in crisissituaties en herkent zich in de CBS-cijfers. „Wij hebben te maken met veel getraumatiseerde mensen, kinderen en vaak ook ouders met persoonlijkheidsproblematiek. Dat doet een appèl op je hele gestel als werker.”

Mulder moet „voortdurend klaarstaan voor een crisis of aanval.” „Ik merk wel dat ik in een goed team zit. Het is een heftige baan die echt iets met je doet, daar wordt vanuit het management goed op gereageerd.” Tegelijkertijd benadrukt zij dat er een constante wachtlijst is die hen in de nek hijgt. Is een zaak afgesloten, dan komt er direct een nieuwe bij en soms is dat veel. „Voor je gevoel loop je dan achter de feiten aan. Ik denk oprecht dat iedere organisatie graag de werkdruk wil verlagen, maar dit is vaak niet haalbaar. Simpelweg omdat de mensen en middelen niet beschikbaar zijn.”