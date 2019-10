Vandalen vernielen Brabantse bijenkasten, toekomst bijenvolk onzeker

Imker Frank van Roessel uit Spoordonk, een dorpje in de buurt van Oirschot, trof zondagochtend zijn bijenkasten volledig vernield aan.

„Wat bezielt zulke mensen?", vraagt de verbouwereerde hobby-bijenhouder zich hardop af tegen een verslaggever van Omroep Brabant.

Onzekere toekomst

De bijenkasten stonden al jarenlang in een weide vlak buiten de bebouwde kom van het Brabantse dorp. Van Roessel bezoekt de kasten enkele keren per week voor onderhoudswerkzaamheden, maar toen hij zondag het bijenvolk bezocht kreeg hij de schrik van zijn leven.

De daders hebben vermoedelijk met stokken de kasten vernield, een kast is zelfs in het water gegooid. Of het bijenvolk deze aanslag te boven komt is nog maar zeer de vraag. Dit is afhankelijk van het lot van de koningin, waarvan niet bekend is of ze het heeft overleefd. Dit zal vermoedelijk nog enkele weken in beslag nemen. Een bijenvolk zonder koningin is ten dode opgeschreven.

„Die bijen doen helemaal niemand kwaad. Met die kasten wil ik alleen maar onze mooie natuur een beetje helpen. Meer niet. Op deze manier maak je echter een heel volk kapot," vertelt Van Roessel aan de regionale omroep. De imker heeft aangifte gedaan bij de politie maar er zijn nog geen tips over daders binnengekomen.