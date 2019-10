‘Vader verborgen gezin was kort lid Moonsekte’

De Oostenrijkse hoofdverdachte in de zaak rond een van de buitenwereld afgesloten gezin in Ruinerwold, de 58-jarige Josef B., heeft jarenlang in een sekte geleefd in Oostenrijk. „Hij gedroeg zich in die sekte alsof hij nog beter was dan Jezus", vertelt zijn broer Franz aan Oostenrijkse media.

Ook vertelt zijn broer dat B. een sluwe en egoïstische man was, die bijvoorbeeld niet reageerde op de overlijdensberichten van zijn ouders. Franz had al tien jaar geen contact meer met zijn broer, die uiteindelijk opdook in Ruinerwold.

Verwaarloosde kinderen