Tyfoon Hagibis treft Japan: openbaar leven ligt stil

In Japan hebben honderdduizenden mensen het dringende advies gekregen te vertrekken vanwege de tyfoon Hagibis. Dat is de zwaarste tyfoon die Japan treft in 60 jaar. Het openbare leven ligt grotendeels stil; trein- en vliegverkeer is veelal geschrapt en winkels, fabrieken en metro's zijn uit voorzorg gesloten.

Tienduizenden huishoudens zitten al zonder stroom. Zeker een persoon is omgekomen. Schappen in de supermarkten zijn leeg omdat mensen massaal aan het hamsteren waren geslagen in afwachting van de tyfoon.

De superstorm, met windsnelheden tot ruim 200 kilometer per uur, dreigt Tokio en andere gebieden in Oost-Japan te treffen met de ergste regenval in ongeveer 60 jaar. Op sommige plaatsen wordt wel een meter regen verwacht.

Hagibis, dat snelheid betekent, zal naar verwachting zaterdagavond (lokale tijd) op het eiland Honshu aan land komen en volgt op Faxai, een van de zwaarste tyfoons die Japan een maand geleden nog teisterde. Daarbij werden meer dan 30.000 huizen verwoest en viel een groot deel van het energienetwerk uit.

Formule 1

De kwalificatie voor de Grand Prix van Japan, die op zaterdagochtend plaats zou vinden op het circuit van Suzuka, is verplaatst naar zondag. Het is namelijk te gevaarlijk voor de coureurs, het personeel, de media en de toeschouwers om naar het circuit te komen. Het circuit is inmiddels helemaal afgesloten en alles is zo goed mogelijk voorbereid op de komst van Hagibis.

De coureurs mogen hun hotels niet meer uit. Ondanks dat de kwalificatie van zaterdag niet doorgaat, weten de coureurs zich prima te vermaken. Zo is op social media te zien hoe Red Bull Racing-coureur Max Verstappen samen met McLaren-coureurs Lando Norris en Carlos Sainz Fifa speelt op zijn Playstation.