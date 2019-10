Twitter doet politieke advertenties in de ban

Studenten van de programeeropleiding Codam roepen de overheid op om ook te investeren in opleidingen die niet tot de ‘normale studies’ horen. In een brief aan de Tweede Kamer vragen ze om financiële steun.

Geen colleges, roosters en docenten. Op het Codam Coding College in Amsterdam doen de studenten alles zelf. 'Met elkaar en het internet is er weinig wat je niet kan oplossen', is de gedachte.

De studenten ontvangen geen diploma aan het eind van de programmeeropleiding, want de opleiding wordt niet als een officiële studie gezien. Het is gratis en toelatingseisen zijn er niet, waardoor Codam niet onder een van de traditionele opleidingsniveaus valt. En dat betekent ook dat ze geen toegang hebben tot studiefinanciering en geen gebruik mogen maken van het studenten-ov. Daarom stuurden de studenten woensdag een open brief naar de Tweede Kamer met de oproep om ook de studenten van Codam financieel te ondersteunen.