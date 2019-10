Turkije valt Syrië binnen: 'dreiging tegen Turkije neutraliseren'

De meest geliefde postbezorgers van ons land wonen in Groningen. Ruim één op de drie geeft hun bezorger het rapportcijfer 9 of hoger.

Van de Groningse inwoners geeft 38 procent hun bezorger een 9 of hoger. Op plaats twee staan de bezorgers in Overijssel, gevolgd door Zuid-Holland. Onderaan de lijst staat Limburg. Dat blijkt uit onderzoek van PostNL. Opvallend is dat jongeren meer waarde hechten aan snelheid en vriendelijkheid, terwijl ouderen met name een accurate postbezorger waarderen.

Henny Brinkema (52) bezorgt al tien jaar dagelijks de post in Haren, een stad met ruim 19.000 inwoners. „Inmiddels ken ik héél wat inwoners”, lacht de Groningse aan de telefoon. Ze heeft net de eerste straten achter de rug en staat nu onder een boom te schuilen voor de regen. Iedere dag heeft ze een andere wijk, want Brinkema is ‘vliegende kiep’. „Maar dat is eigenlijk het leukst, want zo kom je overal.”