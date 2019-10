Treinreis van de toekomst is ínclusief barseats!

Bij de treinreis van de toekomst ligt de focus op elektrisch, delen én gemak.

Op de Dutch Design Week die plaatsvindt rondom station Eindhoven Strijp-S, is het een komen en gaan van zowel designstudenten getooid met heuptasjes diagonaal omgeslagen als rijksambtenaren met mobiliteit in hun portefeuille als de ‘gewone bezoeker’, nieuwsgierig naar wat er allemaal in ontwikkeling is.

Digitaal slot

Samen met conducteur Guus bij de OV-fiets met digitaal slot

In de NS Huiskamer, een paviljoen waar de koffiemachine gezellig pruttelt en conducteurs vandaag niet de kaartjes controleren, maar bezoekers met vragen helpen, staat en ligt overal waar je kijkt wel iets bijzonders. Een stoel gemaakt van treinvloeren, een vloerkleed gemaakt van treinrugleuningen en een speaker met daarin boxjes waaruit vroeger de reisinformatie schalde. Maar ook de oude vertrouwde OV-fiets, maar dan met een digitaal slot waardoor je je chipkaart alleen maar tegen de fiets hoeft aan te houden en kunt wegfietsen. Gemak dient de treinreiziger.

Hoofd Conceptontwikkeling NS Joost van der Made bij stadsstation van de toekomst

,,De NS heeft een voorkeur voor vervoer dat elektrisch is en gedeeld kan worden”, vertelt Joost van der Made, hoofd Conceptontwikkeling bij de NS, ,,zodat de omgeving van een station veel efficiënter benut kan worden.” Zoals de elektrische step en een monowheel die naast de OV-fiets prijken, eveneens in het vertrouwde geel-blauw. Nu nog niet in gebruik vanwege de aangescherpte regelgeving voor ‘bijzondere bromfietsen’ naar aanleiding van het Stint-ongeval, maar dat is nog een kwestie van tijd. De treinreis van de toekomst gaat zowel om capaciteit als de beleving. ,,Dus hoe creëer je meer plekken in de trein en maak je het tegelijkertijd leuk en duurzaam, ook de weg naar het station toe”, legt Van der Made uit. ,,Dat is iets wat de NS samen met de andere mobiliteitsaanbieders gaat doen.”

Bodypump

Marktonderzoekster Joseé doet aan bodypump, ,,ik kan die vouwfiets van 21 kilo dus wel tillen."

Op het Gloeilampplantsoen zijn hiervan diverse voorbeelden te vinden. Van de elektrische deelscooter tot de e-quads, die je nu al veel in Amsterdam ziet rijden en dankzij de veelal jongeren die erin zitten, een hip imago hebben. Of een luxe uitvoering van een elektrische vouwfiets. Weegt wel 21 kilo, weet marktonderzoekster José uit Boxtel. ,,Zelf kan ik dat wel tillen hoor,”, zegt de kwieke 71-jarige, ,,ik doe dan ook aan bodypump, maar mijn vriendinnen moeten hier niet aan denken.”

Jacoba van Gastel is initiator bij We All Wheel, waar alle mobiele oplossingen onder vallen voor naar het station toe. Zoals het compacte monowheel, -,,kun je gewoon in je rugzak doen”- en de eerste elektrische deelstep van Nederlandse fabrikant Dott. Wordt in Brussel en Parijs al veel gebruikt: kost je een euro om op te stappen en dan 15 cent per minuut. ,,Hier in Nederland ligt het politiek nog gevoelig”, weet manager Marijn Berk. ,,Maar we hopen dat we hem volgend jaar kunnen introduceren.”

Aan de hand

We All Wheel’s Jacoba van Gastel met NS IT-trainees Thomas Kolner en Rowan van Pelt bij het innovatieve Onewheel,

Van Gastel verwacht dat al deze innovatieve vervoersmiddelen over een jaar of tien niet meer uit het straatbeeld zijn weg te denken. ,,Het wordt steeds drukker op de weg naar het station, we moeten ons reisgedrag wel aanpassen.” Op de vraag of ook ouderen hier klaar voor zijn, denkt ze even na. ,,Vergelijk het met de komst van de mobiele telefoon. Kinderen en kleinkinderen hielpen toen ook met het versturen van de eerste appjes, ouderen moeten even bij de hand worden genomen.” Ze kijkt om zich heen op het parcours waar jong en oud de steps en innovatieve eenwielers uitproberen. ,,Zestigplussers staan hier rustig ook op de stepjes, ik heb er wel vertrouwen in!”

Op de deel e-step van Nederlandse fabrikant Dott ga je als een trein

Barseats

Binnen in het Veemgebouw wordt het treininterieur van de toekomst getoond. De window counter valt op. Twee stoelen die lijken op barkrukken met uitzicht naar buiten aan een tafel mét stroomvoorziening. ,,De ideale werkplek, alsof je eigen kantoortje hebt”, licht designmanager treininterieur Karmen Kekic toe. ,,In Zwitserland is dit concept al doorgevoerd in hun dubbeldekkertrein”, vult Van der Made aan.

IN VR door treincoupé van de toekomst

Met een VR-bril op kun je vervolgens door een hypermoderne treincoupé lopen, die zo echt oogt dat je bijna ‘mag ik misschien naast je zitten?’ wil zeggen tegen een bijna levensechte jongen die op de bank zit. ,,Dit is het eerste momentum om te laten zien wat al allemaal mogelijk is, maar het zijn nog allemaal concepten”, benadrukken ze, ,,de komende jaren wordt het door onderzoek, onderzoek en nog meer onderzoek doorontwikkeld.” Wanneer we in deze treinen kunnen zitten? Tja, dat weet nog niemand zeker, ,,maar in elk geval in de nabije toekomst.”

Mobiliteits Ambassade

NS is samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Rijkswaterstaat partner van de Mobiliteits Ambassade. Binnenin kun je de reis van de toekomst beleven. Via een interactieve maquette is te zien hoe een reis van deur tot deur in 2040 mogelijk zal gaan en de stationsomgeving eruit kan komen te zien. Zelfrijdende shuttlebusjes bijvoorbeeld, zodat de veel ruimte innemende busstations tot het verleden behoren.

In Utrecht is nu de grootste fietsenstalling ter wereld met plek voor 12.500 fietsen. Heel mooi natuurlijk, beaamt hoofd Conceptontwikkeling Van der Made, ,,maar er komen steeds meer fietsen bij en als de stalling nog groter wordt heb je straks bijna nog een fiets nodig om naar je fiets te komen, als je snapt wat ik bedoel.” Vandaar ook die focus op het delen, ,,zodat forenzen straks niet meer een eigen stationsfiets stallen bijvoorbeeld.”